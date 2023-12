Les implications légales de l’utilisation d’un VPN pour accéder à des contenus restreints

GARDENA 08970-30 Boîte de balcon pour jardinage urbain - offre spéciale (contenu : 1 x 8970)

<h2>GARDENA 08970-30 Boîte de balcon pour jardinage urbain - offre spéciale (contenu : 1 x 8970)</h2><p>numéro d'article:08970-30</br>EAN:4078500023887</br>poids d'expédition:1.50kg</p><h3>Description :</h3><p>La box pour balcon de jardinage urbain GARDENA est l'équipement idéal pour tous les jardiniers de balcon et de terrasse. Il contient une truelle de plantation pour les travaux de plantation et de repiquage dans les jardinières et les pots de fleurs. Un cultivateur pour ameublir le sol. Une paire de ciseaux pour couper les fleurs, les herbes, les branches fines et plus encore, et un balai à main pour balayer la saleté et la terre. Tous les appareils et autres ustensiles sont protégés des intempéries dans une spacieuse boîte en plastique. Le couvercle de la boîte a une lèvre en caoutchouc et peut également être utilisé comme pelle à poussière. Cela signifie que vous avez toujours tout sous la main pour l'entretien et la conception des jardins de balcons et de terrasses.</p><h3>Propriétés :</h3><p>Forme de poignée ergonomique, poignée avec composants en plastique souple</p><h3>Particularités :</h3><p>kit d'appareils pour les principales applications sur balcon/terrasse. Complet avec boîte de rangement </p><h3>Domaine d'application :</h3><p>plantation et repiquage, ameublir le sol, couper les fleurs et les herbes, balayer la saleté sur les balcons et les terrasses</p><p>Nous fournissons uniquement des produits originaux GARDENA .</br>Sauf indication contraire dans la description de cet article, les articles sont livrés avec les accessoires décrits par GARDENA qui font partie de la livraison de l'article.</p><p>« La machine sur l'image peut présenter un équipement et des détails techniques différents selon la configuration. Veuillez prendre note du contenu de livraison et de la description du produit. Les accessoires sont compris uniquement si cela est stipulé dans le contenu de livraison. »</p>