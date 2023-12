La version 5.0 de Django : Nouvelle ère pour les développeurs Python

DeWALT DCK422P3T Pack combiné DCG405+DCH273+DCD796+DCF887 (18V/3x5,0Ah) 2x Toughsystem

Perceuse visseuse a percussion DCD796 • 18V XR Brushless Visseuse/Perceuse a percussion • Derniere génération de Perceuse percussion 18V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime) • Compact et léger pour des espaces confinés • 15 réglages de couple différents pour une précision optimale • Mode percussion pour percer les matériaux durs (brique, béton etc..) • Commande de couple réglable de 15 positions pour une vis constante dans une variété de matériaux • Déclencheur intelligent pour une contrôle totale • LED lampe 3 positions • Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort • Clip ceinture permettant d'accrocher la machine a la ceinture pour effectuer des applications manuelles • Cette machine fait partie de la XR Lithium Ion Série, conçue pour l'efficacité et rendre les applications plus rapide Perceuse visseuse a percussion DCD796 • Type de batterie: XR Li-Ion • Voltage: 18 Volts • Couple max: 70 Nm • Couple min: 27 Nm • Puissance utile: 460 Watts • Vitesse a vide: 0-550/2000 tr/min • Coups par minute: 0-9350/34000 cps/min • Capacité du mandrin: 1.5-13 mm • Cap. de perçage maximale [Bois]: 40 mm • Cap. de perçage maximale [Métal]: 13 mm • Cap. de perçage maximale [Maçonnerie]: 13 mm • Poids: 1.3 kg • Longueur: 190 mm • Hauteur: 203 mm • Largeur: 67 mm Visseuse a chocs DCF887 • Derniere génération de produits XR, d'autonomie en plus avec le moteur sans charbon (couple jusqu'a 205Nm) • Une visseuse a chocs 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications de vissage. • Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixtations • Tres léger et compact. L'outil est tres confortable a utiliser et se glisse dans les petits espaces • Développement d'une bague 3 LED, systeme breveté, qui fournit un éclairage maximal sans aucune zone d'ombre. • Compatible avec les outils DEWALT XR 18V • Mandrin héxagonal 1/4" a emmanchement direct 6,35 mm. Changement de l'embout ou foret a une main par traction. ce systeme aujourd'hui breveté assure a l'utilisateur vitesse et simplicité d'éxécution. Visseuse a chocs DCF887 • Couple maximal: 205 Nm • Puissance utile: 400 Watts • Vitesse a vide: 0-1000, 0-2800, 0-3250 tr/min • Impacts par minute: 0 - 3800 imp/min • Porte-outils: 6.35mm (1/4") • Poids: 0.94 kg • Longueur: 134 mm • Hauteur: 195 mm Meuleuse 125mm DCG405 • Moteur brushless XR 18V • Le frein électronique arrete le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée • L'embrayage électronique réduit les rebonds en cas de blocage du disque • Le systeme d'évacuation Maille limite la poussiere aspirée dans le moteur • Le surmoulage en caoutchouc procure une meilleure adhérence et plus de confort pour l'utilisateur • La poignée latérale a deux positions offre un plus grand confort et plus de contrôle Meuleuse 125mm DCG405 • Puissance absorbée: 1000 Watts • Vitesse a vide: 9000 tr/min • Diametre maximal des disques: 125 mm • Filetage...