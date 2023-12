Noël en mode jeu : offrez le clavier gamer idéal qui transforme l’expérience gaming pour les passionnés de jeux

Banggood Jouet puzzle en bois en forme de chat noir unique en tailles S/M/L, pièces lisses et imperméables, idéal comme cadeau de

Fonctionnalités:★ Forme unique - Contrairement aux puzzles traditionnels, chaque pièce du puzzle a sa forme unique. C'est une assemblage très complexe, intéressant pour les adultes et les enfants.★ Relaxant et joyeux - Laissez le stress de côté en reconstituant ce puzzle magique !★ Améliorez votre relation - Partagez l'atmosphère joyeuse et développez une relation plus étroite avec vos amis et votre famille en assemblant ce puzzle magique.★ Créatif et éducatif - Ce puzzle magique en bois pourrait aider à améliorer la logique, la coordination sensorielle, la patience et la concentration.★ Décoration d'intérieur DIY - Après avoir terminé votre puzzle magique, vous pouvez l'accrocher dans votre salon comme une décoration élégante.★ Cadeau parfait - Style différent en option. Convient aux adultes ou aux enfants. Le meilleur cadeau pour vos amis et votre famille.Spécifications:★ Type: Casse-tête★ Matériel: En bois★ Taille: S(15*21.5cm; 102pcs)/M(21*30m; 201pcs)/L (26.6*38cm; 306pcs)★ Forme: ChatLe package comprend:★ 1 * Puzzle en boisNote:★ Veuillez autoriser une légère différence de dimension en raison de la mesure manuelle.★ En raison de lots de production différents, les détails du produit peuvent être légèrement différents.★ En raison de différents écrans et de différentes lumières, l'image peut ne pas refléter la couleur réelle de l'article.★ Veuillez tenir compte des dimensions réelles indiquées dans la description, car les photos sont généralement agrandies pour montrer les