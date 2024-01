Dyson V8 Absolute batterie (3000 mAh 21.6 V)

3000 mAh batterie adapté à Dyson V8 Absolute (215681, 215866-01/02, 215967-01/02, 967834-02, 967834-04, 96783402, 96783404, 972237-01). Cette batterie, puissante, convient à tous les aspirateurs Dyson V8 et assure une durée de vie plus longue et une excellente aspiration. De plus, la batterie est également protégée contre les courts-circuits et les surcharges grâce au circuit de protection interne. Vous pourrez ainsi aspirer votre maison plus longtemps sans aucun souci. 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!