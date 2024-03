Vente-unique Canapé 3 places relax électrique en cuir beige ADELIO

En quête d'une combinaison parfaite entre élégance et confort absolu ? Découvrez le canapé et fauteuil en cuir de vachette ADELIO. Ces modèles sont sublimés par des coutures contrastées, ajoutant une élégance subtile à leur design, tandis que leur allure sophistiquée promet un confort exceptionnel. Profitez du cuir de vachette et de l'ergonomie d'un fauteuil électrique, pour une expérience de relaxation inégalée dans votre espace de vie.Caractéristiques Couleur (nuance) : Beige Matière : Cuir Provenance du cuir : Cuir de Vachette Finition : Fleur corrigée et pigmentée Epaisseur cuir : 0,9 à 1,1mm Structure : Bois, Métal Tour de caisse : Simili Nombre de places : 3 places Options : Relax électrique, Port(s) USB Garnissage de l'assise : Mousse polyuréthane Densité assise : 22 kg/m³ Suspension de l'assise : Ressorts Nosag, Sangles élastiques entrecroisées, Ressorts hélicoïdaux Garnissage du dossier : Flocons de mousse polyuréthane Suspension du dossier : Sangles élastiques entrecroisées Garnissage des accoudoirs : Mousse polyuréthane Densité accoudoirs : 22 kg/m³ Degré d'inclinaison maximum : 135 ° Charge maximale supportée : 360 kgDimensions Longueur : 210 cm Hauteur : 102 cm Profondeur : 95 cm Hauteur des pieds : 2 cm Hauteur d'assise : 48 cm Profondeur d'assise : 53 cm Profondeur position relax : 167 cmSpécificitésCuir de Vachette : il s'agit d'un cuir dont le grain semi épais est relativement marqué. Il présente l'avantage d'avoir une grande souplesse et un grain régulier et vous garantit une grande longévité.Relax électrique : particulièrement confortable puisqu’aucun effort du corps n’est nécessaire pour obtenir l’inclinaison que vous souhaitez, il vous suffit d’appuyer sur les boutons situés sur le côté de l’accoudoir.LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Lors de la livraison, il est conseillé de vérifier que le bon nombre de colis a été livré.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.ColisColis n°1 : Longueur 107 cm, Largeur 79 cm, Hauteur 66 cm, Poids 52 kg, Colis n°2 : Longueur 107 cm, Largeur 79 cm, Hauteur 66 cm, Poids 51 kg,