Voici l’offre web la plus folle de la rentrée : un site pro haut de gamme, SEO friendly, design et optimisé

4.9/5 - (38 votes)

Offre de rentrée exceptionnelle – Création de site web haut de gamme

Vous cherchez à donner une nouvelle dimension à votre présence en ligne ?

Que vous partiez de zéro ou que vous souhaitiez moderniser un site existant, c’est le moment idéal pour franchir le pas.

Digital-Rhapsody, dirigé par David DEPIERRIS, expert WordPress, SEO et Webmarketing, vous propose une

offre de rentrée exclusive : Site vitrine sur mesure WordPress , responsive et esthétique

, responsive et esthétique 5 pages de contenus pertinentes et optimisées

pertinentes et optimisées 1 page de contact pensée pour générer des leads

pensée pour générer des leads Design centré utilisateur + structure SEO friendly

Une optimisation pour la conversion, afin de transformer visiteurs en clients pour seulement 1 500 € H.T. 👉 Je profite de l’offre maintenant



Pourquoi faire appel à Digital-Rhapsody

À travers Digital Rhapsody, David DEPIERRIS met à profit plus de 17 ans d’expertise en SEO, développement web et WordPress pour créer des sites performants, élégants et pensés pour la conversion.

Un expert SEO chevronné

Depuis 2008, David DEPIERRIS s’impose comme une référence dans le domaine du référencement naturel. Très tôt, il s’est spécialisé dans des secteurs hautement concurrentiels tels que le rachat de crédit ou la défiscalisation, où il a su obtenir et maintenir des positions de premier plan sur Google grâce à sa double casquette de développeur et SEO.

Il s’émancipe du salariat afin de développer son activité en tant que consultant WEB indépendant en 2013. Il a ainsi accompagné de nombreux projets dans des domaines variés – bancaire, immobilier, ésotérisme – et exercé également comme Traffic Manager, alliant expertise technique et stratégie d’acquisition.

En plus du SEO, il s’est formé à l’optimisation de conversion (CRO) et à l’expérience utilisateur (UX) pendant près de 18 mois, pour maximiser la performance des sites, pas seulement le trafic. Pour parfaire son parcours, il s’est formé également aux sciences sociales ainsi qu’à la PNL afin de mieux analyser les comportements des internautes sur les sites Web.

Un profil complet DEV/SEO/Conversion

En 2016, il co-fonde Webosity à Toulouse, une agence dédiée au au webmarketing, à la création de sites et au développement sur mesure ainsi qu’au SEO. En novembre 2024, il lance Digital Rhapsody, nouvelle étape de son parcours, avec une vision encore plus axée sur la performance et la création de valeur pour ses clients.

Orateur reconnu dans la communauté SEO/WordPress

Avec plus de 17 ans d’expérience, il est aujourd’hui reconnu non seulement comme consultant, mais aussi comme formateur auprès d’écoles et de cursus privés dans la région toulousaine et conférencier pour des événements WEB, SEO et WordPress.

Il a également co-fondé en 2016 un événement pur SEO sur Toulouse réunissant chaque mois de septembre de chaque année la crème du SEO francophone dans une ambiance chaleureuse et conviviale : le SD-Day.

Son double rôle de praticien et de pédagogue lui permet de transmettre ses connaissances tout en restant constamment à la pointe des évolutions du SEO et Web Marketing.

Pourquoi vous pouvez lui faire confiance

Grâce à ce profil atypique mêlant SEO et technique, UX/CRO, contenus optimisés et communication claire, vous aurez un partenaire complet pour :

Optimiser votre visibilité en ligne,

Engager vos visiteurs avec des contenus bien pensés,

Convertir efficacement via un parcours utilisateur fluide

Profiter d’un site durable, responsive, optimisé dès le départ