Square Block AI : la nouvelle génération d’assistant conversationnel pour les commerçants

Le monde des technologies de paiement et du commerce connaît une avancée majeure avec l’arrivée de Square Block AI, un assistant conversationnel alimenté par l’intelligence artificielle. Déployé en version bêta publique depuis juin 2025 aux États-Unis, ce nouvel outil vise à transformer le quotidien des vendeurs utilisant la plateforme technologique de Square. L’intégration de l’IA s’accompagne de fonctionnalités inédites, allant bien au-delà du simple service client numérique, et reflète la volonté du groupe Block de démocratiser des solutions innovantes pour tous les marchands.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Square Block AI ?

L’une des nouveautés majeures introduites par Square Block AI concerne sa capacité à répondre en langage naturel aux questions courantes des commerçants sur l’utilisation de la plateforme Square. Accessible directement via le tableau de bord principal, cet assistant virtuel peut fournir aussi bien des conseils opérationnels que des analyses personnalisées basées sur les données propres à chaque entreprise.

Derrière cette fonctionnalité se cache un vaste ensemble d’algorithmes permettant à l’IA d’analyser instantanément les historiques de ventes, les tendances internes ou encore les tableaux de performances, pour restituer des indications claires et argumentées. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un employé virtuel disponible à tout moment, qui centralise les informations utiles à la bonne gestion de leur activité au fil des évolutions du marché.

Réponses personnalisées aux demandes liées à l’utilisation de la plateforme

aux demandes liées à l’utilisation de la plateforme Analyse des tendances commerciales et identification des opportunités

et identification des opportunités Accès direct à des rapports dynamiques sur les ventes et les transactions

sur les ventes et les transactions Conseils adaptés aux objectifs spécifiques du vendeur

Block Inc., déjà reconnu pour ses services financiers sous les marques Square et Cash App, confirme son positionnement de pionnier en rendant utilisable son intelligence artificielle non seulement via le web, mais également sur les terminaux de paiement physiques. L’IA n’est ainsi pas réservée aux outils numériques traditionnels : elle accompagne aussi les commerçants lors de leurs transactions en point de vente.

L’intégration de Square Block AI va jusqu’à offrir des synthèses en temps réel sur les performances observées directement depuis le terminal. Cela permet à chaque utilisateur d’adapter sa stratégie commerciale sans quitter son poste de vente ni passer par des reportings complexes. De plus, l’open source occupe une place centrale, car Block partage publiquement certains aspects technologiques de ses agents IA afin d’accélérer l’innovation sectorielle.

Quels sont les atouts de l’approche open source menée par Block ?

Block a choisi de rendre publique une partie de l’agent conversationnel développé en interne, connu sous le nom de Goose. Cette ouverture, rare dans la fintech, laisse la possibilité à d’autres développeurs et entreprises concurrentes de s’appuyer sur ces briques techniques pour créer leurs propres outils IA. Ce choix facilite l’émergence d’un écosystème collaboratif capable de faire évoluer rapidement les usages et les adaptations sectorielles.

Grâce à l’open source, l’amélioration continue devient plus accessible. Les retours d’expérience collectés alimentent le développement d’outils encore plus performants, tandis que les standards de sécurité et de fiabilité bénéficient de contributions extérieures. Cela encourage également une forme de transparence et met en avant la volonté de Block de favoriser l’avancée générale du domaine.

En quoi l’ouverture de Goose et la collaboration avec d’autres fintechs changent-elles la donne ?

La diffusion libre du code source de Goose amorce une redistribution des cartes dans le secteur. En effet, alors que la valeur ajoutée de nombreuses fintechs réside dans la propriété intellectuelle de leurs algorithmes, Block opte pour une démarche collective. Cela a pour conséquence d’accroître la rapidité d’innovation : chaque acteur peut enrichir les modules selon ses besoins ou proposer de nouveaux cas d’usage.

Les experts observent déjà une multiplication des projets autour de Goose, notamment dans le but d’apporter davantage d’autonomie et de personnalisation aux petites structures ou aux commerces indépendants. Certains acteurs envisagent même de déployer leurs propres versions spécialisées, adaptées à des marchés de niche jusque-là peu couverts.

Quel impact pour les commerçants et l’activité économique ?

L’implantation de fonctionnalités IA chez Square entraîne des changements concrets pour les commerçants. Ils disposent désormais d’une analyse instantanée de leurs ventes et peuvent anticiper les périodes clés, identifier les produits phares, ou détecter les transformations dans les habitudes de consommation de leur clientèle. Ces capacités renforcent la prise de décision au quotidien, tout en simplifiant l’accès aux indicateurs essentiels.

Cette automatisation de l’analyse aide à mieux anticiper les besoins en stock, à optimiser la gestion des promotions, voire à réagir rapidement face à d’éventuels ralentissements dans les ventes. De nombreux utilisateurs expriment un gain de temps significatif dans la gestion des tâches administratives et une réduction des risques liés aux erreurs humaines lors du suivi commercial.

Fonctionnalité Bénéfice pour le commerçant Analyse automatique des ventes Aide à repérer les meilleures périodes et produits Tableau de bord interactif Visibilité immédiate sur la santé financière de l’entreprise Suggestions ajustées en temps réel Optimisation des actions marketing ou promotionnelles Gestion facilitée depuis les terminaux Diminution du temps consacré à l’administration courante

Quelle place pour Square Block AI dans l’avenir des solutions de paiement ?

Avec Square Block AI, les solutions de paiement franchissent une étape décisive vers une intégration toujours plus intelligente. L’ajout progressif de fonctionnalités d’IA, tant sur les interfaces web que sur les terminaux physiques, continue de redéfinir les attentes des commerçants et la pertinence des données traitées instantanément.

Face à la généralisation de l’open source dans le digital, l’ambition pour Square Block AI semble être de devenir un standard utilisé par diverses catégories professionnelles. L’évolution rapide de ce secteur laisse augurer la multiplication d’usages toujours plus fins, où l’IA accompagne chaque décision stratégique et automatise efficacement les process quotidiens des commerçants.

