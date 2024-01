Vespa, la célèbre marque italienne de scooters, a annoncé le lancement de deux nouveaux modèles électriques pour 2024 : la Vespa Primavera et la Vespa Sprint S.

Ces deux nouvelles versions viennent s’ajouter à une gamme déjà complète et offrent des options plus accessibles pour les amateurs de mobilité électrique. Dans cet article, nous vous présentons les caractéristiques de ces nouveautés et leurs prix.

Caractéristiques techniques des nouveaux modèles Vespa électriques

La Vespa Primavera Elettrica est équipée d’une batterie de 48 volts et 48 Ah avec une capacité de 2.3 kWh, tandis que le modèle Sprint S Elettrica partage les mêmes caractéristiques. Les deux modèles sont dotés d’un moteur interne de 3,1 kW de puissance maximale et un couple pouvant aller jusqu’à Nm, limitant leur vitesse à km/h.

La grande nouvelle concerne la batterie amovible, qui permet de recharger chez soi en seulement 4 heures (de 0 à 80 %) grâce à un chargeur d’une puissance de 500 W.

Autonomie : Les deux modèles offrent une autonomie de 68 km.

: Les deux modèles offrent une autonomie de 68 km. Écran TFT 5″ : La Primavera Tech est équipée d’un écran couleur de 5 pouces qui affiche toutes les fonctions pour gérer les appels téléphoniques, les messages et les listes de lecture musicales, ainsi que la navigation basée sur des pictogrammes avec un mode double vision jour/nuit.

: La Primavera Tech est équipée d’un écran couleur de 5 pouces qui affiche toutes les fonctions pour gérer les appels téléphoniques, les messages et les listes de lecture musicales, ainsi que la navigation basée sur des pictogrammes avec un mode double vision jour/nuit. Vespa MIA : Les deux modèles sont compatibles avec la plateforme multimédia Vespa MIA qui permet de connecter le scooter à un smartphone.

À noter également que tous les feux sont à LED, tant pour la Primavera devant que pour la Sprint S.

Nouvelles fonctionnalités technologiques sur la Primavera Tech et la Sprint S

Les nouveaux modèles bénéficient de plusieurs améliorations technologiques. Tout d’abord, la version Tech de la Vespa Primavera adopte un système sans clé (keyless) qui remplace l’interrupteur d’allumage classique situé sur le bouclier arrière par un commutateur sélecteur. La clé permet également d’ouvrir la selle et d’activer le dispositif d’identification à distance Vesap qui fait clignoter tous les indicateurs de direction, une fonction utile dans les parkings encombrés.

Par ailleurs, les versions Primavera et Sprint S se dotent d’un nouveau tableau de bord combinant des fonctions analogiques et numériques affichées sur un écran LCD de 3 pouces.

Prix des nouveaux modèles électriques Vespa

Le Vespa Primavera Elettrica est proposée à partir de 5 199 € pour la version 45 avec batterie amovible. De son côté, le Vespa Sprint S Elettrica 45 est proposée au prix de 5 299 €. Ces nouveaux modèles sont donc nettement moins chers que leurs devancières, qui étaient commercialisées à partir de 6 999 €.

Les différents coloris des scooters disponibles

La Primavera Elettrica sera disponible en trois couleurs tandis que la Sprint S Elettrica se déclinera en vert électrique ou noir.

Des modèles électriques plus abordables et pratiques

L’arrivée de ces deux nouveaux scooters électriques Vespa sur le marché montre la volonté de la marque italienne d’élargir sa gamme et de rendre ses modèles plus accessibles. La possibilité de recharger la batterie chez soi est un atout majeur qui rendra ces scooters encore plus pratiques pour les utilisateurs quotidiens. Reste désormais à attendre leur sortie en 2024 pour pouvoir profiter pleinement de ces nouveautés signées Vespa.