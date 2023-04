Pourquoi faire réaliser un audit informatique en collectivité territoriale ?

Les collectivités territoriales dépendent de plus en plus des systèmes informatiques pour assurer la qualité des services publics qu’elles proposent. Une telle dépendance entraîne des risques comme les pannes informatiques, l’inefficacité des systèmes…

La réalisation d’un audit informatique en collectivité territoriale devient alors nécessaire pour identifier les risques et proposer les solutions adaptées. Découvrez ici l’importance de faire un audit informatique en collectivité territoriale.

Quels sont les objectifs d’un audit du système informatique de votre collectivité ?

L’audit du système informatique des collectivités territoriales a plusieurs objectifs. Cela vise avant tout à évaluer la qualité des systèmes d’information mis en place.

L’audit vous permet donc de vérifier non seulement leur adéquation aux besoins et aux exigences de votre collectivité territoriale, mais également leur conformité aux normes et réglementations en vigueur.

Par ailleurs, l’audit du système informatique de la collectivité a aussi pour objectif d’identifier les failles et les risques en matière de sécurité des données, de fiabilité des systèmes, de protection contre les cyberattaques…

Cela vous permet de prévenir les incidents et les dysfonctionnements susceptibles d’affecter la qualité des services publics rendus par votre collectivité.

Un audit informatique sur les aspects techniques et organisationnels

Pour qu’un audit informatique soit complet, il doit nécessairement couvrir les aspects techniques et organisationnels. Le premier aspect concerne les logiciels, les réseaux informatiques et les équipements qu’utilise la collectivité territoriale. L’audit vous permet de vérifier leur fonctionnement, leur conformité aux normes et aux réglementations en vigueur, leur sécurité et leur performance.

Pour bien le réaliser, vous pouvez faire appel à des structures comme Dimoxilo qui proposent un accompagnement et des conseils dans le cadre d’un audit informatique. Grâce à leur vaste connaissance du marché, elles peuvent vous aider à trouver le bon prestataire et à payer le juste prix.

Quoi qu’il en soit, plusieurs tests de sécurité sont réalisés pour évaluer la vulnérabilité du système informatique de la collectivité territoriale face aux attaques. L’audit vous permet aussi de mettre en place une politique de sécurité informatique qui inclut :

la mise à jour régulière des équipements et des logiciels,

la sauvegarde des données,

la gestion des mots de passe et accès.

Les aspects organisationnels de l’audit informatique concernent, quant à eux, les processus de gestion et de maintenance des systèmes de l’information de la collectivité territoriale. Ils ont pour but de repérer les lacunes et les dysfonctionnements organisationnels pouvant avoir un impact sur la sécurité et la fiabilité des systèmes d’information. Grâce à l’audit, vous pouvez aussi identifier les besoins en matière de formation et de sensibilisation des utilisateurs aux risques informatiques.

Un audit se déroule en plusieurs étapes qui peuvent varier en fonction des objectifs et des spécificités de la collectivité territoriale. En général, cela commence par la définition des objectifs. Cette étape consiste à définir avec précision les questions auxquelles l’audit doit répondre.

Vous orientez ainsi le travail des auditeurs et vous vous assurez que l’audit pourra effectivement répondre aux attentes de votre collectivité. La deuxième étape consiste pour les auditeurs à collecter toutes les informations qu’ils jugent nécessaires à l’audit. Pour cela, ils utilisent plusieurs sources comme les documents internes, les analyses des équipements et des logiciels, les interviews d’utilisateurs ou de responsables…

Ensuite, ils procèdent à l’analyse des informations collectées afin d’évaluer la qualité, la sécurité et la performance des systèmes d’information. Cette étape peut concerner les aspects techniques et organisationnels de la collectivité territoriale. Après l’analyse, les auditeurs rédigent un rapport d’audit détaillé qui synthétise les informations collectées.

Le document comporte également des recommandations concrètes pour améliorer les différents aspects qui font l’objet de l’audit. Enfin, les auditeurs présentent le rapport et les recommandations aux responsables de la collectivité territoriale.