Peugeot Attelage Peugeot 3008 Hybride Uniquement (10/19-) RDSOV + faisceau universel 7 broches + boitier électronique

Aragon est une marque Espagnole qui, depuis 1992, conçoit et vend des attelages pour tous types de voitures et de véhicules utilitaires au meilleur rapport qualité-prix. Facile à monter grâce à la notice de montage fournie (partie mécanique et partie électrique). Caractéristiques : Indications : Peugeot 3008 Hybride Uniquement - sauf modèles thermiques Date de fabrication : 10/19- Type de rotule : Rotule verticale démontable sans outil Masse remorquable : 1350 Kg Masse statique : 103 Kg Dépose du pare-chocs : Oui Découpe du pare-chocs : Découpe non-visible (sous le pare-chocs) Poids de l'attelage : 23,50Kg Caractéristiques du faisceau : Type : Faisceau universel multiplexé 7 broches avec boitier électronique pour protéger l'ordinateur de bord du véhicule Longueur des fils : 3m de fils pour le montage du module, 5m de longueur pour le fil d'alimentation Cosse : Pré-montée sur le connecteur du boitier électronique Passage à la valise : Non Gestion des radars de recul : Non, désactivation manuelle via interrupteur au tableau de bord (si le véhicule en est pourvu)