Les Français devront désormais se préparer à une diminution des aides financières accordées pour l’acquisition de chauffages au bois. En effet, à partir du 1er avril 2024, la subvention MaPrimeRénov’ verra son montant réduit de 30% pour ce type d’équipements.

Diminutions des subventions pour le chauffage au bois à partir d’avril 2024

Alors que près de 510 000 appareils de chauffage au bois ont été vendus en 2022, cette décision apparaît contradictoire face aux recommandations sur les énergies renouvelables et à la volonté affichée de décarboner le secteur du chauffage.

Pourquoi baisser les aides pour le chauffage au bois ?

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a indiqué que malgré l’augmentation du budget alloué aux subventions, la décision de diminuer leur montant pour les installations de chauffage au bois a été prise. Cela s’explique notamment par un souhait de promouvoir les rénovations énergétiques globales, plutôt que des travaux isolés sur un seul type d’équipement. L’objectif est donc d’inciter les ménages à entreprendre des rénovations complètes et plus efficaces en termes d’économie d’énergie.

Cependant, cette décision est critiquée par des acteurs tels que le Syndicat français de l’énergie bois (SFCB), qui prône les avantages du chauffage au bois. Selon eux, ce mode de chauffage est une solution simple et économique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans impacter le réseau électrique ni dépendre des combustibles fossiles.

Quels changements attendus en avril 2024 ?

Si vous envisagez d’investir dans un système de chauffage au bois, il est important de prendre en compte les modifications suivantes qui entreront en vigueur en avril 2024 :

La subvention MaPrimeRénov’ sera diminuée de 30% : cela signifie que le montant accordé pour l’achat d’un appareil de chauffage au bois (inserts, poêles ou chaudières) sera moins important qu’auparavant.

: cela signifie que le montant accordé pour l’achat d’un appareil de chauffage au bois (inserts, poêles ou chaudières) sera moins important qu’auparavant. Un diagnostic de performance énergétique est nécessaire : pour être éligible à l’aide financière, il faudra fournir ce document attestant de la performance énergétique du logement concerné.

: pour être éligible à l’aide financière, il faudra fournir ce document attestant de la performance énergétique du logement concerné. Les logements classés F et G ne bénéficieront plus des aides : seuls les logements avec une meilleure performance énergétique pourront prétendre aux subventions.

Catégories des ménages et seuils de revenus

Pour l’année 2024, les catégories de ménages sont définies selon des seuils de revenus. Par exemple :

Pour un foyer composé d’une personne seule, les revenus maximum autorisés sont de 30 549 € en-dehors de l’Île-de-France et 40 018 € en Île-de-France.

Pour un foyer composé de deux personnes, les revenus maximum autorisés sont de 44 907 € en-dehors de l’Île-de-France et 61 277 € en Île-de-France.

Vers une préférence pour les rénovations énergétiques globales

Le plan de financement de l’ANAH met l’accent sur le soutien aux rénovations énergétiques globales, c’est-à-dire incluant plusieurs types de travaux d’économie d’énergie réalisés simultanément. Ainsi, à partir du 1er juillet 2024, les propriétaires de maisons classées F et G ne pourront plus bénéficier de l’aide MaPrimeRénov’ pour un seul type de travaux ; ils devront engager des rénovations complètes afin d’améliorer d’au moins deux classes leur diagnostic de performance énergétique (passer de la classe G à E par exemple).

Avec cette nouvelle politique, l’ANAH espère atteindre 200 000 rénovations majeures en 2024, contre 60 000 en 2023, grâce à une enveloppe budgétaire plus conséquente de 6 milliards d’euros (contre 4 milliards en 2023). Martin Lagane, porte-parole de l’ANAH, promet ainsi “un avant et un après” dans le domaine des aides à la rénovation énergétique.

Un système complexe pour les particuliers et les professionnels

Néanmoins, dans ce contexte de changements constants et de complexité des dispositifs d’aides, les particuliers et les artisans peuvent parfois se sentir perdus. Jean-Christophe Repon, président de la Confédération des Petites Entreprises du Bâtiment, déplore cette situation et appelle à une simplification du système pour faciliter le recours aux subventions.

En conclusion, si la réduction des aides pour le chauffage au bois constitue un tournant dans l’approche des pouvoirs publics en matière de rénovation énergétique, il est essentiel de rester attentif aux évolutions futures afin d’en tirer le meilleur parti possible pour économiser l’énergie et préserver notre environnement.