Lacor Poêle Professionnelle en Aluminium Induction et Gaz Tripaca - ⌀ 36 cm

Poêle Professionnelle en Aluminium Induction et Gaz Tripaca - ⌀ 36 cmCette poêle professionnelle Lacor a un diamètre de 36 cm. Elle est en aluminium et est composée d'un revêtement Tri-couche de grande qualité. Très économique, et écologique, son revêtement Eclipse Plus est conçu sans agents chimiques.Idéale pour les usages fréquents et intensifs des professionnels de la restauration, cette poêle en aluminium de la gamme Tripaca est compatible avec tout type de cuisinières. Elle permet une cuisson homogène des aliments et des économies d'énergie.Plus d'informations :Dimensions Ø 36 cm x H 5.5 cm x e 4.0 mmInduction et Tous Feux Revêtement anti-adhésif tri-couche