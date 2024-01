Autonomie record de plus de 1000 km pour le SUV ENERGY ou son roadster ELECTRON | Révolution du marché des voitures électriques et de l’hydrogène

La startup américaine Revo Zero surprend en ouvrant les précommandes pour son modèle de véhicule baptisé “Energy”. Ce dernier se distingue par sa technologie hydrogène et annonce une autonomie supérieure à 1000 kilomètres.

1000 km d’autonomie pour le SUV ENERGY : C’est énorme

Zoom sur cette innovation qui pourrait bien révolutionner le marché des voitures électriques.

Revo Zero Energy : un pari audacieux sur l’hydrogène

Alors que la majorité des constructeurs automobiles misent principalement sur les véhicules électriques à batteries, certains acteurs plus modestes cherchent à s’imposer sur le marché des voitures à hydrogène.

C’est notamment le cas de Revo Zero, une entreprise américaine spécialisée dans le ravitaillement en hydrogène. Cette dernière vient d’annoncer l’ouverture des précommandes pour son premier modèle nommé ENERGY.

Caractéristiques principales du Revo Zero Energy :

Autonomie annoncée de 1120 km

Longueur de 5 mètres et capacité de 6 passagers sur trois rangées de sièges

Technologie pFC (pile à combustible hybride avec batteries rechargeables)

Un design moderne et spacieux pour l’intérieur du SUV

L’accès à l’habitacle du Revo Zero Energy se fait par des portes coulissantes opposées. Les six sièges sont disposés en trois rangées de fauteuils indépendants. L’espace intérieur est vaste et lumineux grâce aux grandes surfaces vitrées, incluant un toit panoramique en verre. Les matériaux utilisés pour l’intérieur sont luxueux : cuir, bois et fibres de carbone.

La technologie pFC (Pile à combustible hybride) au cœur du système

Le Revo Zero Energy est propulsé par un moteur électrique qui s’appuie sur un système hybride de batterie et de pile à combustible appelé pFC Technology. Ce dernier comprend six réservoirs d’hydrogène haute pression à 700 bars, une pile à combustible et une batterie haute tension rechargeable comme celle d’une voiture électrique classique.

Lors d’un ravitaillement en hydrogène, la pile à combustible agit alors comme un chargeur embarqué. Cependant, le fabricant ne précise pas encore la capacité de la batterie ni l’autonomie si le véhicule est chargé sur une borne de recharge électrique standard.

D’autres projets de véhicules pour Revo Zero

Outre le modèle Energy, la startup Revo Zero prévoit également de commercialiser Electron, un cabriolet sportif à hydrogène, ainsi que Ride, un petit SUV. Ces deux autres véhicules annoncent respectivement des autonomies de 724 km et 644 km. A terme, l’entreprise envisage même de mettre sa technologie pFC au service de l’aviation.

Informations principales sur les futurs modèles :

Electron : Cabriolet sportif à hydrogène annonçant 724 km d’autonomie

Ride : SUV compact à hydrogène promettant 644 km d’autonomie

Il est d’ores et déjà possible de réserver ce grand SUV américain en versant un acompte remboursable de 500$. Les premières livraisons sont attendues pour les prochaines années. Si cet ambitieux projet se concrétise, le Revo Zero Energy pourrait bien venir bousculer la compétition.

En conclusion, la start-up Revo Zero vient de lever le voile sur son modèle Energy, qui représente une alternative intéressante aux véhicules électriques classiques grâce à sa technologie hydrogène. Reste à voir si les promesses seront tenues et si l’autonomie record de cette voiture pourra convaincre les automobilistes.