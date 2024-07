Paris, le 10 juillet 2024

EasyVista, leader mondial des solutions SaaS pour la gestion IT, dévoile la version 2024.2 de sa plateforme. Succédant aux récents modules EV Discovery et EV Orchestrate, cette version reflète l’engagement continu d’EasyVista envers l’innovation et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Ce que vous devez retenir du lancement de EasyVista Version 2024.2 :

💻 EasyVista a lancé la version 2024.2 de sa plateforme, intégrant des outils avancés d’automatisation et d’intégration pour optimiser les processus IT.

🛠️ La nouvelle Marketplace facilite le partage des meilleures pratiques avec des connecteurs, applications et workflows, améliorant la mise en œuvre des solutions ITSM et ESM.

📊 Les améliorations de l’interface utilisateur et du module de reporting offrent une personnalisation accrue et une meilleure efficacité, avec des intégrations simplifiées et des recommandations AI améliorées.

🌍 EasyVista soutient plus de 3 000 entreprises globalement, facilitant la transformation numérique et améliorant la productivité dans divers secteurs

Principales Améliorations de la Version 2024.2

Intégration et Automatisation La mise à jour offre des outils avancés d’intégration et d’automatisation, réduisant les tâches manuelles et optimisant les processus IT. Michael Cohen, CTO d’EasyVista, souligne que ces innovations permettent aux équipes IT d’augmenter leur productivité avec moins d’effort, tout en améliorant la fiabilité des services grâce à une gestion en temps réel.

Marketplace et Collaboration Le lancement de la Marketplace enrichit la communauté d’utilisateurs avec des connecteurs, applications, workflows, et rapports, facilitant le partage des meilleures pratiques. Cela accélère la mise en œuvre des solutions ITSM et ESM, réduisant les délais et augmentant l’efficacité.

Interface Utilisateur et Reporting Les améliorations de l’interface utilisateur, notamment dans le module de reporting, offrent une personnalisation accrue et une meilleure efficacité. Easy Connect simplifie les intégrations dans des environnements applicatifs complexes, et EV Pepper AI propose désormais des recommandations plus précises et des suggestions améliorées pour les agents de support.

Objectifs Stratégiques et Vision

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie d’EasyVista de fournir une plateforme complète pour la gestion des services IT, la supervision des infrastructures et le support à distance. Grâce à des acquisitions stratégiques et au développement continu, EasyVista s’est positionné comme un leader dans l’expérience des services informatiques.

Engagement d’EasyVista

EasyVista s’engage à dépasser les attentes des clients en offrant des expériences IT fluides et satisfaisantes. Soutenant plus de 3 000 entreprises mondialement, EasyVista facilite la transformation numérique, améliore la productivité, réduit les coûts d’exploitation et accroît la satisfaction des employés et des clients dans divers secteurs, tels que les services financiers, la santé, l’éducation et l’industrie.

Pour plus d’informations, visitez EasyVista.

