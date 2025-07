Philips Défibrillateur HeartStart HS1

En cas d'Arrêt Cardiaque Soudain (ACS), chaque seconde est déterminante pour sauver une vie.. Securimed met son expertise à votre service pour vous proposer un défibrillateur facile à utiliser et prêt à l'emploi à chaque instant.. Simple à utiliser et très intuitif, le défibrillateur Hearstart HS1 guide le premier intervenant ou le secouriste pour la défibrillation d'urgence mais également pour la RCP (bouche-à-bouche et massage cardiaque grâce à un métronome).. Le défibrillateur HS1 analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime après la pose des électrodes et indique si le choc est nécessaire.. Défibrillateur semi-automatique, l'appareil indique à l'intervenant lorsqu'il doit appuyer sur le bouton choc.. Le HS1 propose également une aide à la RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) automatique : . - Instructions vocales et visuelles pour un placement correct des électrodes ;. - Instructions vocales pour la RCP et toute la durée de l'intervention.. Autres caractéristiques du HS1 :. - Charge automatique en 8 secondes environ ;. - La technologie SMART Biphasic de compensation de l’impédance thoracique permet au défibrillateur de déterminer le niveau d’intensité et d’énergie optimal à délivrer ;. - Le défibrillateur ne délivre le choc que si les témoins ou l'équipe de secours entourant l'utilisateur sont prévenus et en sécurité ;. - Energie délivrée : 150 J pour adulte, 50 J pour enfant ;. - Réglages pédiatriques (niveau d’énergie, algorithme) automatiques lors de l'utilisation des enfant (en option).. Un défibrillateur fiable à tout moment :. Appareil toujours prêt pour une intervention de sauvetage d'urgence : il effectue des tests automatiques complets et vérifie ses fonctions vitales à un rythme journalier, hebdomadaire et mensuel.. Il teste les circuits électriques internes, le système de délivrance d’onde, la cartouche d’électrodes et l’autonomie de la batterie et signale une anomalie par signal sonore.. Ce défibrillateur dispose du marquage CE et de la certification FDA.. Sont également compatibles avec ce défibrillateur : la 6085 de rechange ; la 3362 qui facilite le transport lors des interventions d'urgence en cas d'arrêt cardiaque et la S197N qui rend visible et accessible le défibrillateur.. Fourni avec une étiquette de maintenance pour défibrillateur vous permettant de visualiser les prochaines opérations de maintenance, les données relatives au fabricant et au responsable du DAE.. Effectuez la maintenance préventive annuelle de votre défibrillateur HS1 grâce à la 1819P.. Securimed met aussi à votre disposition le 100JSA pour enregistrer toutes les opérations de contrôle et de maintenance de votre ou de vos DAE.