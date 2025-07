Alvityl Méla-Sommeil Flash 20 ml - Sommeil - Stress - Pharmacie en ligne LaSante.net

Alvityl® Méla-Sommeil FLASH est produit via un procédé de fabrication breveté, son format en spray sublingual lui garantit une action rapide et une meilleure biodisponibilité de la mélatonine, sans accoutumance. La mélatonine est une hormone qui participe au processus d’endormissement et qui permet ainsi de réduire le temps d’endormissement. Son format pratique et nomade est particulièrement adapté aux personnes sujettes aux difficultés d’endormissement le soir ou en cas de réveil nocturne ou en cas de récupération du décalage horaire.