Google contre-attaque : Gemini, le nouveau modèle IA qui menace le trône de ChatGPT

Google prépare le lancement d’un nouveau modèle d’IA : Gemini

Un concurrent sérieux pour ChatGPT

Selon des informations révélées par une fuite, Google aurait prévu de dévoiler Gemini, un nouveau modèle d’IA, dans les prochains jours. Au printemps 2023, le géant américain avait annoncé une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle. Pour rivaliser avec ChatGPT, Google a rapidement utilisé ce modèle pour améliorer Bard, son chatbot spécialement conçu pour la recherche en ligne. Sans surprise, c’est DeepMind, filiale de Google dédiée à l’intelligence artificielle, qui est chargée de concevoir ce modèle.

Annonce officielle repoussée

D’après The Information, Google avait initialement prévu d’annoncer officiellement Gemini avant la fin de l’année, juste avant les vacances d’hiver. Malheureusement, Google a finalement choisi de reporter l’arrivée du modèle linguistique, indique le média en citant deux sources proches de l’entreprise.

Amélioration de la prise en charge des langues autres que l’anglais

Comme l’ont montré plusieurs études, les IA sont formées sur des bases de données composées principalement de textes écrits en anglais, qui reste la langue la plus utilisée sur le web. Par conséquent, les chatbots comme ChatGPT ou Bard sont plus performants lorsqu’ils communiquent en anglais. Ce biais est quelque chose que des géants engagés dans la course à l’IA, comme Google, ont promis de corriger dans les prochaines itérations.

C’est pourquoi Sundar Pichai, PDG de Google, a choisi d’annuler plusieurs évènements en Californie, New York et Washington prévus pour la semaine prochaine. Selon The Information, il s’agissait du plus grand événement de Google cette année. Demis Hassabis, co-fondateur et PDG de Deepmind, déclare que Gemini est capable de surpasser GPT-4, la dernière version du modèle GPT qui alimente ChatGPT.

Les atouts de Gemini pour les services et outils Google

Bard : une interaction plus fluide avec les utilisateurs francophones

Gmail : une assistance plus efficace pour la rédaction et la traduction d’e-mails

Google Maps : des informations plus précises et pertinentes sur les lieux en fonction de la langue

Google Assistant : une compréhension améliorée des requêtes non anglophones

Google Search : des résultats de recherche plus pertinents pour les utilisateurs internationaux

L’enjeu de la diversité linguistique face à la suprématie de l’anglais

La question de la diversité linguistique prend de plus en plus d’importance dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les différentes communautés sur Internet parlant différentes langues se développent rapidement, et il est essentiel que les modèles d’IA puissent répondre à leurs besoins spécifiques. Cela passe notamment par une meilleure prise en charge des différentes langues pour éviter de renforcer le biais anglophone dans les futurs développements.

Gemini, un levier pour l’expansion de Google sur les marchés étrangers

Avec Gemini, Google souhaite non seulement améliorer ses services et outils existants, mais aussi étendre son empreinte à l’international. En offrant une meilleure prise en charge des langues autres que l’anglais, le géant de la recherche pourra toucher de nouveaux marchés et renforcer sa position dominante face à la concurrence.

Un enjeu économique et technologique majeur

L’amélioration de la prise en charge linguistique par les IA représente un enjeu économique et technologique majeur pour les entreprises du secteur. En effet, pouvoir proposer des services et produits s’adaptant aux spécificités culturelles et linguistiques de chaque pays constitue un avantage concurrentiel certain. Dans ce contexte, Gemini pourrait permettre à Google de se démarquer davantage et d’affirmer sa position de leader sur le marché des IA.

Conclusion : un avenir prometteur pour Gemini

Malgré le report de l’annonce officielle, on peut s’attendre à ce que Gemini suscite beaucoup d’intérêt lorsqu’il sera finalement dévoilé. Ce nouveau modèle d’IA vient confirmer l’engagement de Google à développer des technologies toujours plus performantes, et pourrait bien marquer un tournant majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il ne reste plus qu’à patienter pour découvrir ce que Gemini nous réserve et comment il contribuera à renforcer les services et outils proposés par Google.