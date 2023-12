Chargeur Qi : Comment recharger son smartphone sans fil ou chargement futuriste

Flos Lampe à poser Flos OBLIQUE QI-Lampe à poser sans fil avec Station de Chargement / Revêtement extérieur Métal H35cm Gris

Lampe à poser de la collection Oblique QI, éditée par FLOS, est composée d'un base ronde, d'un pied droit, d'un diffuseur rond en aluminium moulé sous pression et d'un câble de rechargement externe d'une longueur de 150cm. La lampe à poser Oblique QI est équipée d'une prise USB-C, d'une base de chargement sans fil (induction) certifiée QI pour le chargement des appareils compatibles, ainsi que d'un interrupteur ON/OFF/Variateur (avec temporisateur) situé sur sa base. Une vraie révolution dans l'univers du luminaire design ! Avec la lampe Oblique QI, Flos réinvente la classique lampe de bureau à bras. Plus design et plus compacte, Oblique QI offre un éclairage parfait pour un espace de travail optimisé : faisceau lumineux asymétrique, éclairage direct et confort visuel sont au rendez-vous. Nomade, la lampe Oblique QI pourra vous accompagner partout dans votre intérieur ! Plus qu'une simple lampe de bureau, Oblique QI fera une parfaite station de chargement pour tous vos appareils compatibles (smartphones, tablettes...). La collection Oblique QI est déclinée en six coloris. LED : 8W LED (intégrées et irremplaçables) - 571 Lumens (plus il y a de lumens, plus l'éclairage est puissant) - 2700°K (couleur blanc chaud) - CRI 90 - Chaque appareil est livré précâblé et prêt à être connecté.