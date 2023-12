Gemini, le nouvel atout de Google Bard : Comment accéder à ce chatbot révolutionnaire ?

Le 17 décembre 2023, Google a annoncé la sortie de Gemini, un modèle d’IA multimodal et flexible conçu pour comprendre et traiter une grande variété de données, telles que les textes, images, vidéos et audios.

Google Bard révolutionne le monde du Chatbot avec Gemini

Bien qu’encore officiellement indisponible en Europe, il est possible d’accéder à la version Pro de Gemini via Google Bard.

Gemini : trois modèles pour différents besoins

Google a développé Gemini en trois versions distinctes pour satisfaire à des besoins spécifiques :

Gemini Ultra : Doté de capacités avancées, il vise un usage professionnel.

: Doté de capacités avancées, il vise un usage professionnel. Gemini Pro : Actuellement utilisé dans Google Bard, il offre des raisonnements et une compréhension améliorés.

: Actuellement utilisé dans Google Bard, il offre des raisonnements et une compréhension améliorés. Gemini Nano : Conçu pour les appareils mobiles, il permet aux utilisateurs Android de développer des applications intégrant les fonctionnalités de Gemini.

À l’inverse de certains modèles tels que GPT-4 d’OpenAI qui se concentrent principalement sur le texte, Gemini intègre une compréhension plus holistique des données. Il peut non seulement comprendre des textes complexes mais aussi analyser des images et générer du code de haute qualité dans divers langages de programmation.

Accès futur à Gemini

Gemini devrait être accessible via Google AI Studio, Google Cloud Vertex et Google Android Studio pour le modèle Nano. Actuellement disponible via Google Bard et sur le smartphone Google Pixel 8 Pro, Gemini sera déployé progressivement dans d’autres outils tels que Google Search, Google Ads et le navigateur Chrome.

Utiliser Gemini dès maintenant avec Google Bard

Pour ceux qui souhaitent déjà accéder à Gemini, il est possible d’essayer la version Pro grâce à Google Bard, un chatbot IA intrinsèquement lié au web dont il puise la majorité de ses connaissances. Ce service offre l’avantage d’être entièrement gratuit et de proposer la reconnaissance d’images.

Pour s’assurer de disposer de la dernière version de Bard intégrant Gemini, rendez-vous dans la section Mises à jour et vérifiez que la mise à jour la plus récente date du 6 décembre.

L’intégration progressive de Gemini dans l’écosystème Google

Google prévoit d’introduire Gemini dans plusieurs de ses produits et services au cours des prochains mois. En effet, en intégrant pleinement Bard et Gemini dans son écosystème, Google offrira un chatbot extrêmement performant pour diverses tâches.

À noter qu’une version payante de Bard est également attendue pour accueillir la version Ultra de Gemini, bien que Google n’ait pas encore fourni de détails à ce sujet.

Les atouts majeurs de Google Bard et Gemini

Génération de modèles puissants : Grâce à ses multiples variantes, Gemini est capable d’exécuter des tâches complexes dans différentes langues.

: Grâce à ses multiples variantes, Gemini est capable d’exécuter des tâches complexes dans différentes langues. Mise à jour en temps réel du savoir : Étant connecté au web, Bard bénéficie d’un accès permanent aux informations les plus récentes.

: Étant connecté au web, Bard bénéficie d’un accès permanent aux informations les plus récentes. Gratuité et intégration à l’écosystème Google : Bard s’appuie sur une base solide grâce à sa compatibilité avec les autres outils et services de la firme.

L’avis des utilisateurs

Les personnes ayant testé ou utilisé Google Bard avec Gemini ont exprimé leur satisfaction quant à sa performance. Notamment, certains souhaitent son intégration dans Gboard pour améliorer les suggestions actuelles. D’autres s’interrogent sur la mise à jour du chatbot et l’implémentation de Bard dans l’assistant vocal de Google, attendant une évolution significative du Nest (dont l’introduction possible d’une caméra pour la reconnaissance faciale).

Pour conclure

Gemini promet de révolutionner le monde de l’intelligence artificielle en offrant des modèles multimodaux performants et adaptés à divers besoins du quotidien et professionnels. Pour tirer profit de Gemini dès aujourd’hui, n’hésitez pas à essayer la version Pro via Google Bard et à surveiller l’introduction progressive de ce modèle innovant dans les différents produits et services de la firme.