Android 14 facilite le partage des mots de passe Wi-Fi avec la nouvelle mise à jour

N-ONE [Version mise à jour] N-ONE NPad Q MT8183 Octa Noyau 6GB+6 Go de RAM 128 Go de stockage interne 10.1 pouces Tablet Andro

NPAD S Nouvellement amélioré, RAM améliorée à 6+128Go, système Android 13! Basique ModèleN-One NPad Q CPUMTK8183 unité de traitement graphiqueMali-G72 NoyauOcta Noyau SystèmeAndroid 13 LangueMulti-langue RAM6GB ROM128GB Écran10.1 Écran IPS de pouces Résolution1280*800Appareil photoLe front est 5. 0MPArrière13.0MP Batterie3.8V/6600mAh Poids500g Taille247*157*7mmFonction WIFI802.11 ac/a/b/g/n 2.4GHz/5GHz bluetooth5.0 OTGSupport GPSSupport GPS/GALILEO/GLONASS G-sensorSupport 4GNon pris en chargeAudio et Vidéo Microphone Intégré «Conférencier»Intégré AudioMP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/APE ImageJPG/BMP/PNG VidéoMPEG4/H.264/HEVC 1080PConnectivitéPort E/S1 x port Type C1 x port de casque 3,5 mm1 x emplacement pour carte Micro SDForfait inclusForfait inclus 1 x N-One NPad Q Tablette PC 1 x Chargeur 1 x Adaptateur (l'adaptateur dépend du pays de l'acheteur)Principales caractéristiques:Système Android 13Le nouveau système d'exploitation Android 12 réduit la quantité d'espace de stockage requis pour les applications et améliore les performances de l'appareil en cours d'exécution.MTK8183 Octa Noyau jusqu'à 2.0GHz Il est fabriqué selon un processus de 12 nm (non vérifié) et a un total de huit cœurs de CPU avec quatre puissants cœurs Cortex-A73 et quatre petits cœurs Cortex-A53 dans une configuration big.LITTLE. La carte graphique intégrée est un ARM Mali-G72 avec trois clusters (MP3).Écran IPS Full HD de 10,1 poucesLa résolution 1280 x 800 vous offre un contraste élevé et une expérience visuelle p