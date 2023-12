Cadeaux de noël : équipez votre Xbox Series S du meilleur casque sans fil

Banggood Manette sans fil pour Xbox One S X Series X S Joystick sans fil Gamepad 2,4G

Spécifications:Manette de jeu:longueur, largeur et hauteur : 154,5 mm * 110 mm * 65 mm.Tension de travail: 3,7-4,2VCourant de travail: 80 mACourant de charge : 350 mADestinataire:longueur, largeur et hauteur : 47,5 mm * 16 mm * 7,9 mm.2) Tension de travail: USB5.0V3) Courant de travail : 30 mAFonctionnalités:(1) Technologie sans fil Bluetooth 2,4 GHz, avec une distance efficace d'environ 10 mètres (uniquement compatible avec son propre récepteur, le récepteur externe n'est pas pris en charge).(2) Les boutons Menu, Afficher et Partager sur la poignée peuvent être utilisés pour une navigation rapide et pratique.Cette manette sans fil est utilisée sur la série de consoles Xbox One et est compatible avec les jeux de console PC WIN10 (le système WIN7 doit installer les pilotes).(4) Le joystick sensible et les touches directionnelles améliorées offrent une meilleure précision.(5) Le moteur de vibration de la gâchette adopte une nouvelle conception et la rétroaction tactile est précise, ce qui rend l'expérience de l'arme, de l'impact et des vibrations réalistes et crée une expérience de jeu réelle.(6) Longue durée de vie de la batterie, conception double batterie rechargeable / batterie sèche n ° 5, qui peut être utilisée pendant 20 à 30 heures sur une seule charge.(7) La poignée est conçue avec une prise jack pour casque, afin que les écouteurs puissent être branchés pour communiquer avec les gens pendant le jeu, ce qui est plus humanisé.Inclus dans le pack :1× Manette de jeu1× Réc