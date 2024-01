Plongez dans l’univers de Bbox Fit, l’offre d’entrée de gamme de Bouygues Télécom pour la fibre optique et l’ADSL. Avec un tarif attractif et une qualité de service assurée, cette option est idéale pour ceux qui cherchent une connexion internet fiable sans superflu. Apprenez tout sur ses tarifs, les vitesses de connexion et les services inclus pour évaluer si elle répond à vos besoins quotidiens.

Bbox Fit de Bouygues Télécom : Tout ce que vous devez savoir !

L’offre Bbox Fit de Bouygues Télécom est une option d’entrée de gamme proposée par l’opérateur pour les clients éligibles à la fibre optique ou à l’ADSL. Nous allons explorer dans cet article les détails et avantages de cette offre, afin de vous aider à mieux comprendre si elle correspond à vos besoins.

Prix et équipements inclus

La Bbox Fit est disponible à un prix attractif, puisque son abonnement est accessible dès 18,99 € par mois pendant les 12 premiers mois, puis passe à 32,99 € par mois par la suite. Le tarif s’applique aussi bien pour les offres en ADSL qu’en fibre optique. Pour le matériel fourni, vous avez droit au serveur Bbox Fit et aux équipements nécessaires pour réaliser l’installation.

Tarifs : 18,99 € /mois puis 32,99 €/mois

Durée du contrat : engagement d’un an

Frais d’installation : 29 €

Frais de résiliation : 59 €

Vitesse et qualité de connexion

Pour les utilisateurs éligibles à la fibre Optique (FTTH), la Bbox Fit offre des vitesses de téléchargement et d’upload atteignant jusqu’à 400 Mb/s. Cette vitesse est suffisante pour permettre une expérience utilisateur agréable pour les principaux usages tels que le streaming vidéo, la domotique ou les jeux en ligne. En ce qui concerne l’ADSL, les débits sont évidemment moins élevés, mais toujours corrects pour une utilisation basique d’internet.

Un engagement de qualité

Bouygues Télécom porte également un engagement sur la qualité de service de son offre Bbox Fit. En cas d’incident réseau ou de déménagement, l’opérateur met à disposition une clé 4G ou une recharge de 60 Go sur un forfait mobile Bouygues Télécom , et ce, dans un délai de 24 heures maximum.

Le modem Bbox Fit : minimaliste et fonctionnel

Le routeur Bbox Fit se veut minimaliste tout en étant fonctionnel avec ses 4 ports Ethernet LAN, un port USB 2.0 en façade, un port VDSL et un port Ethernet pour la fibre optique. Conçu initialement pour l’ADSL, il est livré avec une boite ONT permettant de profiter d’une connexion fibre si vous êtes éligible.

4 ports Ethernet LAN

1 port USB 2.0

1 port VDSL

1 port Ethernet pour la fibre optique

Pas de box TV avant toute chose… mais une alternative intéressante !

Si l’offre Bbox Fit ne comprend pas de décodeur TV contrairement aux offres Bbox Must et Bbox Ultym, Bouygues Télécom a développé une solution alternative via l’application Bbox TV. Cette dernière est accessible depuis un smartphone, une tablette ou une télévision connectée et permet de profiter d’un bouquet de plus de 100 chaînes ainsi que des services de replay.

Comment accéder à l’interface d’administration de votre Bbox ?

Pour les différents modèles de Bbox dont la Bbox Fit, vous pouvez vous connecter à l’interface web de gestion en utilisant l’adresse 192.168.1.254 dans la barre de recherche de votre navigateur internet. Lors de la première connexion, il faudra suivre une procédure d’installation pour avoir accès au panneau de contrôle de votre box.

Les services disponibles avec l’offre Bbox Fit

L’offre Bbox Fit comprend les éléments essentiels pour répondre aux besoins de base des usages internet :

Téléphonie illimitée vers les fixes de +110 destinations et les mobiles en France et DOM

Accès à l’app Bbox TV avec un bouquet de +100 chaînes et replays

Jusqu’à 400 Mb/s en fibre optique

Maintenance et garanties fournies par Bouygues Télécom

En résumé

La Bbox Fit de Bouygues Télécom s’adresse avant tout à ceux qui recherchent une offre d’accès Internet à prix compétitif sans chercher obligatoirement les services et options supplémentaires. Elle offre le strict nécessaire pour profiter d’une expérience Internet agréable, que ce soit en ADSL ou en fibre optique.

N’hésitez pas à comparer cette offre avec celles des autres marques et acteurs du marché afin de faire le choix qui correspondra le mieux à vos besoins ! La décision finale vous reviendra toujours !