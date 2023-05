Les shortcodes sur WordPress et comment les utiliser

Qu’est-ce qu’un shortcode en informatique ?

Un shortcode est un code abrégé qui agit comme un raccourci pour insérer du contenu ou des fonctionnalités spécifiques dans un document ou un site web. Il est souvent utilisé pour simplifier la gestion et la manipulation de contenu complexe ou pour ajouter des éléments dynamiques sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation. Les shortcodes sont généralement écrits entre crochets et peuvent inclure des attributs pour personnaliser leur comportement.

Qu’est-ce qu’un shortcode sur WordPress ?

Dans le contexte de WordPress, un shortcode est un code spécial permettant d’intégrer facilement des éléments ou des fonctionnalités spécifiques à un thème ou un plugin dans vos pages et articles. Les shortcodes WordPress sont conçus pour simplifier l’ajout de contenu et de fonctionnalités sans avoir à écrire de code HTML, CSS ou PHP manuellement. Ils sont particulièrement utiles pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec le développement web, car ils peuvent ajouter des fonctionnalités complexes à leur site en utilisant simplement un code abrégé.

Les shortcodes WordPress sont généralement créés et gérés par des thèmes et des plugins. Les développeurs de thèmes et de plugins wordpress peuvent créer des shortcodes personnalisés pour permettre aux utilisateurs d’ajouter facilement du contenu et des fonctionnalités spécifiques à leurs produits. Par exemple, un plugin de galerie d’images peut fournir un shortcode pour afficher une galerie d’images sur une page, tandis qu’un plugin de formulaire de contact peut fournir un shortcode pour insérer un formulaire de contact dans un article.

Pour utiliser un shortcode sous WordPress, il vous suffit de l’insérer dans l’éditeur de texte de votre page ou de votre article à l’endroit où vous souhaitez que le contenu ou la fonctionnalité apparaisse. Lorsque la page ou l’article est affiché, WordPress interprète le shortcode et génère le contenu ou la fonctionnalité correspondante. Les shortcodes peuvent également être utilisés dans les widgets de texte, les modèles de thème, et même dans le code PHP en utilisant la fonction do_shortcode() .

En résumé, les shortcodes sont des codes abrégés qui facilitent l’ajout de contenu et de fonctionnalités spécifiques à un document ou un site web.

Sous WordPress, les shortcodes sont utilisés pour simplifier l’ajout d’éléments ou de fonctionnalités de thèmes et de plugins dans vos pages et articles, sans avoir besoin de connaissances en développement web. Les shortcodes WordPress sont un moyen puissant et flexible d’étendre les capacités de votre site et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Les shortcodes sur WordPress

Les plugins WordPress qui utilisent des shortcodes sont nombreux et permettent d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site. Voici quelques exemples de plugins populaires qui utilisent des shortcodes :

Contact Form 7 : ce plugin vous permet de créer et de gérer des formulaires de contact personnalisés. Les shortcodes sont utilisés pour insérer les formulaires sur vos pages et articles. WPBakery Page Builder (anciennement Visual Composer) : un plugin de création de pages qui utilise des shortcodes pour insérer divers éléments de conception, tels que des boutons, des galeries d’images, et des accordéons. Slider Revolution : ce plugin permet de créer des sliders responsives et de les insérer dans vos pages et articles à l’aide de shortcodes. Elementor : un constructeur de pages visuel qui utilise également des shortcodes pour ajouter des éléments de conception à vos pages. WP Amelia Booking : ce plugin vous permet de gérer des rendez-vous pris par vos clients et d’envoyer des notifications. Ses shortcodes permettent d’intégrer les formulaires et agendas. Shortcodes Ultimate : ce plugin propose une large collection de shortcodes pour ajouter divers éléments et fonctionnalités à vos pages, comme des boutons, des onglets, des boîtes de notification, et des colonnes. Easy Social Share Buttons : ce plugin permet d’ajouter des boutons de partage social à votre site WordPress. Vous pouvez insérer ces boutons à l’aide de shortcodes. NextGEN Gallery : un plugin de gestion de galeries d’images qui utilise des shortcodes pour afficher vos galeries et albums sur vos pages et articles. TablePress : ce plugin vous permet de créer et de gérer des tableaux de données. Les shortcodes sont utilisés pour insérer ces tableaux dans vos pages et articles. WP Google Maps : un plugin pour ajouter des cartes Google à votre site WordPress. Les cartes sont insérées à l’aide de shortcodes. Events Manager : ce plugin permet de gérer et d’afficher des événements sur votre site WordPress. Les shortcodes sont utilisés pour afficher les événements, les calendriers, et les lieux.

Ceci n’est qu’une sélection des nombreux plugins WordPress qui utilisent des shortcodes. Vous pouvez en trouver beaucoup d’autres dans le répertoire officiel des plugins WordPress.

Exemples d’utilisation de shortcodes avec les plugins WooCommerce, Elementor et WP Amelia

Voici quelques exemples d’utilisation de shortcodes pour les plugins WooCommerce, Elementor et WP Amelia :

WooCommerce

WooCommerce est un plugin de commerce électronique populaire pour WordPress. Il fournit plusieurs shortcodes pour afficher des produits, des catégories et d’autres éléments liés à la boutique en ligne. Voici quelques exemples :

[products] : affiche une liste de produits avec différentes options de filtrage et de tri.

: affiche une liste de produits avec différentes options de filtrage et de tri. [product_category] : affiche les produits d’une catégorie spécifique.

: affiche les produits d’une catégorie spécifique. [add_to_cart] : affiche un bouton « Ajouter au panier » pour un produit spécifique.

: affiche un bouton « Ajouter au panier » pour un produit spécifique. [woocommerce_cart] : affiche le panier actuel de l’utilisateur.

: affiche le panier actuel de l’utilisateur. [woocommerce_checkout] : affiche le processus de paiement pour finaliser la commande.

Elementor

Elementor est un constructeur de pages visuel qui permet de créer des designs personnalisés pour les pages et les articles WordPress. Bien qu’Elementor utilise principalement une interface glisser-déposer, il fournit également un shortcode pour afficher le contenu créé avec Elementor dans d’autres zones de votre site :

[elementor-template id="XXX"] : affiche le contenu d’un modèle Elementor spécifique (remplacez « XXX » par l’ID du modèle souhaité).

WP Amelia

WP Amelia est un plugin de réservation et de prise de rendez-vous pour WordPress. Amelia fournit plusieurs shortcodes pour afficher les formulaires de réservation, les calendriers et d’autres éléments liés à la gestion des rendez-vous. Voici quelques exemples :

[ameliabooking] : affiche le formulaire de réservation principal pour permettre aux clients de prendre rendez-vous.

: affiche le formulaire de réservation principal pour permettre aux clients de prendre rendez-vous. [ameliacatalog] : affiche un catalogue de services offerts avec la possibilité de réserver directement depuis le catalogue.

: affiche un catalogue de services offerts avec la possibilité de réserver directement depuis le catalogue. [ameliacalendar] : affiche un calendrier avec les disponibilités et les rendez-vous existants.

: affiche un calendrier avec les disponibilités et les rendez-vous existants. [ameliaevents] : affiche une liste des événements à venir et permet aux clients de s’inscrire.

Pour plus d’explications sur les shortcodes d’Amelia, voir sur cette page.

Ces exemples de shortcodes pour WooCommerce, Elementor et WP Amelia montrent comment ces plugins facilitent l’ajout de fonctionnalités complexes à votre site WordPress simplement en utilisant des codes abrégés.