TikTok est sans doute l’une des applications les plus utilisées par la nouvelle génération en France, et partout dans le monde.

Elle cumule plus de 3 milliards de téléchargements et vient dangereusement concurrencer les autres plateformes sociales populaires, comme Instagram ou même Youtube.

Ce que vous devez retenir de la plateforme TikTok :

Créer un contenu authentique est essentiel pour se démarquer sur TikTok et construire une communauté engagée.

Effectuer une veille régulière sur les tendances de la plateforme aide à rester à jour et à attirer davantage de vues sur ses posts.

Inciter à l’utilisation des TikTok Coins peut être une stratégie intéressante pour monétiser son contenu et encourager le soutien de la communauté.

L’interaction avec sa communauté est primordiale pour favoriser la croissance du compte, que ce soit en répondant aux commentaires, en organisant des lives ou en lançant des défis.

Analyser régulièrement les performances de son compte permet d’ajuster sa stratégie et d’améliorer la qualité du contenu pour maintenir et développer l’engagement de la communauté.

5 conseils pour débuter avec la plateforme TikTok

Son succès est tellement grandissant que de plus en plus d’utilisateurs souhaitent se lancer, eux aussi, sur la plateforme. Que ce soit pour s’amuser, partager du contenu ou même lancer leur propre business, TikTok est devenu un eldorado de l’influence à travers le monde. Alors comment débuter sur TikTok ? Que faire pour gagner en influence et construire une communauté ? On vous partage quelques astuces indispensables.

1. Créer un contenu authentique

À l’heure où l’utilisation des filtres est de plus en plus répandue, il ne faut pas oublier que ce qui va vous démarquer des autres est de créer un contenu 100 % authentique. Réfléchissez donc à un concept unique et à une identité qui vous correspond. Les utilisateurs TikTok recherchent avant tout des profils qui leur parlent et dans lesquels ils peuvent se retrouver. Rien ne sert de proposer un contenu qui a été vu et revu de multiples fois.

Notez aussi que le contenu que vous allez créer sur votre profil TikTok sera celui qui attirera le public que vous souhaitez cibler. C’est donc un bon moyen de gagner en followers et de mieux identifier la communauté que vous voulez construire. Pour cela, vous pouvez aussi utiliser différents hashtags qui viendront augmenter la visibilité de votre contenu et refléter les tendances qui vous intéressent.

Que vous soyez une marque ou un influenceur, la communauté TikTok est toujours plus sensible face à un compte qui ne cache rien et qui partage des vidéos réalistes et naturelles. Bien sûr, il ne faut pas oublier de garder une vidéo qualitative et qui se démarque des autres. Mais toujours en ayant une approche naturelle et authentique. C’est la clé !

2. Faire de la veille pour connaître les tendances

Être unique et proposer un contenu qui se démarque des autres est une très bonne idée. Mais comme pour toute entreprise, il est important de faire aussi de la veille afin de connaître les dernières tendances de la plateforme. Ce sont les trends qui vont vous permettre de percer et surtout de faire grandir votre nombre de vues sur vos posts.

3. Inciter à utiliser les TikTok Coins

Avez-vous déjà entendu parler des TikTok Coins ? Il s’agit d’un système de rétribution des créateurs à l’aide d’une monnaie virtuelle, autrement dit les TikTok Coins. Les utilisateurs de votre communauté peuvent acheter des pièces TikTok directement sur la plateforme et les utiliser pour soutenir votre contenu. Une manière plutôt intéressante de gagner de l’argent.

Mais saviez-vous que selon le pays où vous vous trouvez, le prix de ces Coins peut grandement varier ? Cela peut donc être l’occasion de partager des bons plans pour obtenir des pièces TikTok moins cher selon la localisation dans laquelle se trouve votre communauté.

4. Interagir avec la communauté

Il n’y a rien de plus efficace que d’interagir avec sa communauté et lui montrer que vous êtes bien présent et ravi de les avoir. C’est entre autres grâce à vos followers que votre compte continue de grandir et que la visibilité sur TikTok se fait de plus en plus facilement. Il ne faut donc pas oublier de répondre aux commentaires, de faire des lives pour interagir avec eux en direct et de les remercier.

Vous pouvez aussi encourager votre communauté à être active sous votre profil avec des challenges, des concours ou des diffusions en direct. Et si votre profil grandit, la collaboration avec des marques et des influenceurs est aussi très efficace pour inciter les commentaires et autres interactions.

5. Analyser les performances

Enfin, la meilleure façon de progresser rapidement sur TikTok reste d’analyser les performances de votre compte. La plateforme possède en effet de nombreux outils qui permettent aux entreprises et influenceurs d’analyser la performance du contenu posté. C’est grâce à toutes les données récoltées que vous pouvez en apprendre plus sur la portée, l’engagement et le comportement de votre communauté face à vos vidéos. C’est l’occasion pour vous d’ajuster votre stratégie, d’améliorer votre contenu ou de justement renforcer ce que vous aviez déjà pu mettre en place.

