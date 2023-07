Quelle est la différence entre la dommage-ouvrage et la décennale ?

Simoni Racing Protecteurs D'Entrée Simoni Racing Carbone Type C - 485x37mm - Set De 2 Pièces

Simoni Racing Seuils de porte Carbone Type C - 485x37mm - Jeu de 2 pièces Les seuils de porte sont les accessoires ultimes pour protéger les seuils de votre voiture et lui donner un aspect luxueux. Il empêche les rayures et les dommages lors de l'entrée et de la sortie et protège contre les intempéries. Avec un large choix de matériaux et de design, vous pouvez donner à votre voiture un look individuel. Ces seuils de porte sont faciles à fixer grâce au ruban adhésif 3M fourni. -Protège la peinture des dommages -Haute qualité -Matériel de montage inclus -Look exclusif -aspect carbone -Ensemble 2 pièces Dimensions: 485x 37 mm Couleur: noir Côté d'assemblage: Avant Quantité: 2 pièces Garantie: 2 ans