Unseenlabs étend son réseau de surveillance maritime grâce au lancement réussi de deux satellites

La start-up française Unseenlabs continue de renforcer sa position dans le domaine de la surveillance maritime avec un lancement réussi de deux nouveaux satellites, améliorant ainsi sa précision et sa capacité à localiser les navires qui naviguent en mer.

Le lancement des satellites BRO-10 et BRO-11 se déroule avec succès avec l’aide de SpaceX

Le 11 novembre dernier, depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, Unseenlabs a procédé au lancement de ses satellites BRO-10 et BRO-11 à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Ces nouveaux satellites vont permettre à la start-up d’étendre sa constellation en orbite, et donc d’augmenter encore plus sa capacité de fourniture de données radio-fréquence pour la surveillance maritime. Le nombre de satellites de la constellation s’élève désormais à 11, assurant une couverture mondiale de cette technologie innovante.

Une technologie unique pour détecter les navires qui essaient d’échapper aux systèmes de surveillance traditionnels

Créée en 2015 par les frères Clément et Jonathan Galic, originaires de Bretagne, Unseenlabs a développé son propre système basé sur les signaux radiofréquences (RF) pour détecter et suivre les navires en mer.

Grâce à cette technologie, Unseenlabs peut localiser des vaisseaux qui cherchent à échapper aux méthodes de surveillance conventionnelles comme l’AIS (Automatic Identification System), ce qui répond à une demande croissante des agences gouvernementales, des ONG et du secteur privé.

Des données précieuses pour les acteurs de la surveillance maritime

En ajoutant ces deux satellites à sa constellation, Unseenlabs peut désormais offrir un service encore plus performant pour ceux qui souhaitent connaître la position exacte des navires en mer. Qu’ils le veuillent ou non, les vaisseaux sont maintenant localisables par cette technologie innovante, améliorant ainsi la capacité globale de régulation et de gestion de la circulation maritime.

Gouvernements : une meilleure traçabilité des flottes de leur territoire et prévention du trafic illégal.

une meilleure traçabilité des flottes de leur territoire et prévention du trafic illégal. ONG : suivi précis des bateaux impliqués dans des activités illégales telles que la pêche illégale ou le trafic d’espèces protégées.

suivi précis des bateaux impliqués dans des activités illégales telles que la pêche illégale ou le trafic d’espèces protégées. Secteur privé : optimisation des itinéraires pour économiser du carburant, réduire les émissions polluantes et renforcer la sécurité des opérations en mer.

Unseenlabs : une start-up française passionnée par l’espace

Depuis sa création, cette jeune entreprise a réussi à se faire remarquer sur la scène internationale grâce à l’excellence de ses services et au potentiel de sa technologie. Avec des clients comme Thales et la Marine nationale française, Unseenlabs est déjà un acteur incontournable dans le domaine de la surveillance maritime.

Une reconnaissance internationale grandissante

Le succès de ce lancement témoigne de la réputation grandissante d’Unseenlabs et de sa capacité à s’adapter aux besoins sans cesse croissants des professionnels du secteur. Grâce à ses partenariats avec des entreprises telles que SpaceX, la start-up française semble prête à relever de nombreux défis pour améliorer la gestion mondiale des flux maritimes et assurer une meilleure sécurité en mer.

Pourquoi cela compte-t-il ?

L’intérêt d’une technologie permettant de localiser les navires naviguant en mer est immense, notamment pour lutter contre la pêche illégale ou mieux protéger les zones maritimes sensibles. Les solutions innovantes développées par Unseenlabs sont donc essentielles pour répondre à ces défis environnementaux et économiques majeurs.

Le développement rapide d’Unseenlabs démontre l’importance de l’innovation au service de la surveillance et de la régulation des activités maritimes. Avec l’aide de partenaires solides comme SpaceX, la start-up française montre que les technologies spatiales peuvent apporter des réponses concrètes et utiles au quotidien pour mieux gérer nos océans et préserver leurs ressources. Nul doute qu’avec l’expansion continue de sa constellation de satellites, Unseenlabs continuera de surprendre et de s’imposer comme l’un des meilleurs acteurs de ce secteur en pleine expansion.