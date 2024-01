DRAKE SUPERSPORT BLACK M-L

DRAKE SUPERSPORTVoici un résumé de tout ce que vous devez savoir sur lafixation DRAKE SUPERSPORT SNOWBOARD. Une grandepuissance implique de grandes responsabilités, et voir une fixation à spoiler en carbone composite dans cette gamme de prix est absolument une grande puissance. La Supersport se marie très bien avec des planches allmountain ou freestyle assez structurées, mélangeant vitesse et conduite moins agressive, tout en laissant une grande place à la créativité. La semelle est très amortissante, le strap avant s'adapte parfaitement à la chaussure, les couleurs sont superbes et j'en passe SUPERSPORT DRAKE SNOWBOARD BATTLESUPERSPORT, DRAKE SNOWBOARD BINDERS for MEN that rocks. Les fixations sont vendues par paire, disques et vis de fixation inclus.SUPERSPORT Light Saber Base : La base Light Saber a évolué directement à partir de la Delta Light, avec un réglage super ferme du chariot à l'aide d'une seule vis par côté. Légère et précise, je pourrais vous dire une centaine d'autres choses, mais il suffit de la monter une seconde pour s'en rendre compte.SUPERSPORT Biomap Composite Carbon Spoiler : spoilers asymétriques qui vous permettent de mieux transmettre votre énergie à la planche, en plus d'ajouter du carbone sain pour une réactivité ultimeSUPERSPORT Grandmaster Strap : toute nouvelle sangle de cheville en matériaux 3D surinjectés, transmission directe sans compromis sur le confort grâce à des zones de pression spécialement conçuesSUPERSPORT Eazy Entry : un ressort à la base de la sangle pour simplifier l'entrée dans la botte et éviter toute gêne, la sangle restera verrouillée dans la position où vous l'avez laissée.Choisissez votre équipement et venez l'essayer avec Farmily dans l'un des snowcamps de Fresh Farm!