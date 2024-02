Citroën Attelage Citroën Jumper Fourgon L1/L2/L3 aménagé (06/06-01/11) Col de cygne + Faisceau spécifique 7 broches

Auto-Hak propose aujourd'hui une gamme complète d'attelages pour plus de 500 modèles de véhicules. Avec plus de 30 ans d'expérience, la marque Auto-Hak, de par la conception et la qualité des produits, sera à la hauteur de vos attentes. Facile à monter grâce aux notices de montage fournies (partie mécanique et partie électrique).