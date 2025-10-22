Goldman Sachs et la FinTech : stratégies, investissements et réorientations majeures

4.8/5 - (60 votes)

Le secteur de la finance connaît depuis plusieurs années une transformation profonde grâce à l’émergence des technologies financières, aussi appelées fintech. Parmi les acteurs qui se distinguent dans cette mutation, Goldman Sachs occupe une place stratégique, que ce soit par son implication directe ou ses nombreux investissements dans la fintech, un domaine en pleine expansion.

Les ambitions fintech de Goldman Sachs : du développement interne aux acquisitions

Goldman Sachs a longtemps affiché sa volonté d’intégrer la technologie à ses services financiers traditionnels. En 2016, la création de Marcus, plateforme numérique destinée au grand public, marquait déjà un virage important pour la banque d’investissement. Cette filiale devait représenter un nouveau pilier stratégique, permettant à Goldman Sachs de séduire une clientèle jusqu’ici peu adressée par la maison mère.

Dans la foulée de cette digitalisation accélérée, la banque américaine a poursuivi une politique d’acquisitions ciblées. Le rachat de GreenSky, spécialiste du crédit à la consommation pour les travaux de rénovation résidentielle, s’inscrivait pleinement dans ce schéma. L’opération visait à renforcer la position de Marcus sur le marché des particuliers tout en diversifiant l’offre avec des solutions innovantes adaptées aux nouveaux usages.

Recentrages stratégiques et cessions : quels enseignements tirer ?

Malgré ces acquisitions ambitieuses, la stratégie n’a pas toujours répondu aux attentes initiales. Moins de deux ans après avoir intégré GreenSky, Goldman Sachs a décidé de céder cette fintech à un consortium d’investisseurs. Cette vente rapide souligne la complexité d’intégrer des modèles numériques à grande échelle au sein d’une banque historique, notamment lorsque le contexte économique évolue rapidement.

Ce repositionnement peut également être interprété comme une volonté de recentrer l’activité fintech vers des segments jugés plus prometteurs ou mieux alignés avec les priorités du groupe. Si certains projets internes sont revus ou cédés, d’autres axes d’innovation technologique restent privilégiés selon les opportunités et la demande du marché.

La technologie blockchain au cœur de l’offre de Goldman Sachs

L’adoption de la blockchain constitue un volet clé de la stratégie numérique de Goldman Sachs. Pour répondre aux exigences croissantes de rapidité, de sécurité et de transparence dans les transactions financières, la banque a développé la plateforme GS DAP basée sur cette technologie décentralisée.

Une nouvelle étape est envisagée pour cette solution. Goldman Sachs explore actuellement la possibilité de transformer GS DAP en entreprise indépendante, ce qui pourrait ouvrir la voie à une valorisation distincte sur le marché ainsi qu’à des partenariats élargis avec d’autres institutions financières ou groupes technologiques. Ce projet reflète une évolution notable : la séparation de certaines activités technologiques afin de leur donner plus d’autonomie et de flexibilité face aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Renforcement de l’offre via la blockchain

Exploration de nouvelles formes de gouvernance pour les plateformes innovantes

pour les plateformes innovantes Création de structures autonomes favorisant l’agilité dans un environnement très concurrentiel

Investissements internationaux : le soutien à la croissance des licornes fintech

Au-delà de ses propres développements technologiques, Goldman Sachs joue un rôle d’envergure dans le financement de grandes entreprises fintech à travers le monde. En Arabie Saoudite, la banque s’est illustrée par une opération de refinancement majeure auprès de Tamara, la première licorne locale du secteur.

À travers un financement structuré en facility adossée à des actifs, auquel participent également Citi et Apollo Funds, Tamara bénéficie d’un apport direct de 1,4 milliard de dollars et d’une enveloppe supplémentaire pouvant aller jusqu’à 1 milliard de dollars sur trois ans. Cette intervention vise à alimenter le développement de solutions « acheter maintenant, payer plus tard », encourager l’innovation en matière de crédit et soutenir l’expansion régionale.

Projet soutenu Pays Montant (USD) Partenaires associés Tamara (Buy Now Pay Later) Arabie Saoudite 2,4 milliards Citi, Apollo Funds GreenSky (crédit à la rénovation) États-Unis (cession en 2023) N/A Consortium investisseur

Perspectives sur les marchés émergents et les cryptoactifs

Quel avenir pour le bitcoin selon les experts issus de Goldman Sachs ?

Les responsables et anciens dirigeants de Goldman Sachs interviennent fréquemment dans le débat autour de l’évolution des cryptoactifs. Raoul Pal, ex-stratège macro chez Goldman Sachs, anticipe un changement majeur concernant la dynamique habituelle des cycles du bitcoin. Selon lui, le prochain point culminant pour la cryptomonnaie ne serait atteint qu’en 2026, soit un décalage avec les prévisions optimistes pour 2025.

Cette analyse illustre une tendance à la prudence dans les perspectives à court terme, conséquence des fluctuations du secteur et des variations des comportements des investisseurs professionnels et institutionnels.

Impact sur la stratégie d’investissement mondiale

La feuille de route de Goldman Sachs dans le secteur fintech reste fortement influencée par les anticipations relatives aux marchés des cryptoactifs et des devises numériques. Les nouvelles projections suscitent des ajustements de stratégie, à la fois sur les applications internes des technologies de registre distribué et sur les produits proposés aux clients.

En analysant de près l’évolution de ces marchés, la banque adapte sa politique de participation mais continue d’explorer activement de nouveaux relais de croissance, partout où innovation financière et potentiel technologique se croisent de manière durable et structurante.

