En plein essor, le marché des voitures électriques ne cesse de se développer et d’évoluer.

100€ par mois pour le SUV électrique Hyundai Kona

La Hyundai Kona Electric fait partie des références en matière de véhicules électriques grâce à ses performances, son confort et son autonomie, tout en proposant une solution économique pour les utilisateurs. Focus sur cette voiture qui met la barre très haut.

Une offre attractive pour une voiture électrique performante

La marque coréenne propose désormais une offre de location longue durée très intéressante pour son modèle phare, le Hyundai Kona Electric. En effet, il est possible de louer ce véhicule pour moins de 100€ par mois sans apport initial. Une opportunité à saisir pour ceux qui souhaitent passer à l’électrique sans forcément avoir à investir massivement dans l’achat d’un tel véhicule.

Pourquoi opter pour la location ?

La location longue durée (LLD) permet aux automobilistes de bénéficier des avantages d’une voiture neuve sans avoir à débourser une importante somme d’argent pour en faire l’acquisition. Les mensualités sont généralement très attractives et incluent souvent l’entretien du véhicule, la garantie ou encore l’assistance en cas de panne. De plus, les contrats de LLD peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque conducteur, notamment en termes de kilométrage annuel et de durée de location.

Un véhicule électrique alliant puissance et autonomie

Le Hyundai Kona Electric est équipé d’un moteur électrique performant qui lui confère une conduite fluide et silencieuse. Avec une batterie de 64 kWh, cette voiture offre une autonomie impressionnante pour un SUV électrique, pouvant dépasser les 480 km en cycle WLTP. De quoi envisager sereinement des trajets longue distance, aussi bien en milieu urbain que sur autoroute.

Un modèle adapté à tous types de conduite

Au-delà de son aspect sportif, le Hyundai Kona Electric se distingue par ses différentes options de conduite, telles que le mode Eco, Normal ou Sport. Chaque conducteur peut ainsi adapter la réactivité et les performances de son véhicule selon ses préférences et les conditions de route. Le SUV électrique dispose également d’une fonction de récupération d’énergie au freinage, qui permet d’optimiser l’autonomie et de réduire la consommation énergétique.

Un intérieur spacieux et confortable

Ce SUV compact n’en demeure pas moins spacieux et confortable, offrant une expérience de conduite agréable pour les passagers comme pour le conducteur. Son habitacle est doté d’équipements de qualité et de technologies avancées, tels qu’un système de navigation, un écran tactile haute définition ou encore la connectivité Android Auto et Apple CarPlay.

Des solutions pratiques pour le quotidien

Une capacité de chargement optimale : le Hyundai Kona Electric offre un volume de coffre de 332 litres en configuration standard, qui peut être étendu jusqu’à 1 114 litres en rabattant les sièges arrière. Ainsi, il est possible d’adapter l’espace intérieur aux besoins du moment, que ce soit pour transporter des bagages lors d’un départ en vacances ou pour effectuer de gros achats.

Des équipements pour faciliter le stationnement : grâce à sa caméra de recul et ses capteurs de stationnement, la manipulation du véhicule dans les espaces réduits devient plus aisée. Le Hyundai Kona Electric est par ailleurs équipé du système de stationnement semi-automatique Smart Park Assist, qui permet de garer le véhicule sans même avoir à toucher au volant.

La sécurité avant tout

Le Hyundai Kona Electric met également l’accent sur la sécurité des occupants, avec des systèmes d’assistance à la conduite avancés tels que le freinage d’urgence autonome, la détection des véhicules situés dans l’angle mort ou encore l’aide au maintien de voie. De quoi garantir une grande sérénité au volant et minimiser les risques d’accidents.

L’importance de la sécurité passive

Ce SUV électrique ne se contente pas uniquement de proposer des technologies d’assistance à la conduite, il dispose aussi de nombreux équipements essentiels en matière de sécurité passive. Ceux-ci comprennent notamment des airbags frontaux, latéraux et rideaux, un indicateur de pression des pneus ou encore un système de fixation Isofix pour les sièges enfants.

Le Hyundai Kona Electric en résumé

Ce SUV électrique est la solution idéale pour ceux qui souhaitent allier performance, économie et respect de l’environnement. Grâce à son moteur puissant et silencieux, son intérieur spacieux et confortable, ainsi que ses technologies de pointe, le Hyundai Kona Electric offre une expérience de conduite hors-pair. Et avec son autonomie impressionnante et ses nombreux systèmes d’assistance à la conduite, il s’adapte aussi bien aux trajets urbains qu’aux aventures en plein air !