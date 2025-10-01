Siri Next Gen : Apple prépare une nouvelle génération d’assistants vocaux grâce à l’intelligence artificielle

5/5 - (85 votes)

Apple met actuellement en chantier ce qui pourrait transformer radicalement son célèbre assistant vocal Siri. Depuis plusieurs mois, des informations concordantes indiquent que la firme de Cupertino développe en interne un outil d’intelligence artificielle, nommé « Veritas », conçu pour tester et faire évoluer Siri vers une version nettement plus avancée. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de compétition intense sur le front des assistants conversationnels, où les progrès de l’IA générative établissent de nouveaux standards.

Un outil interne baptisé Veritas teste le futur de Siri

D’après des sources proches du développement, Apple a créé une application spécifique, uniquement réservée aux équipes techniques, afin d’expérimenter sa prochaine génération d’assistant vocal. Portant le nom de code « Veritas », cette solution se présente comme un chatbot fonctionnant à la manière des modèles conversationnels actuels, type ChatGPT. Son usage n’est donc pas destiné au grand public, mais exclusivement aux ingénieurs chargés de développer et affiner les prochaines fonctionnalités intelligentes de Siri.

La mission principale de Veritas consiste à offrir un environnement d’essai permettant de simuler et d’évaluer différentes interactions vocales ou écrites. Les équipes peuvent ainsi explorer diverses évolutions possibles de Siri et mesurer leur efficacité avant tout déploiement potentiel sur les appareils des utilisateurs finaux. Ce processus vise à garantir la fiabilité des futures intégrations basées sur l’intelligence artificielle.

Quelles nouveautés attendues pour Siri Next Gen ?

L’arrivée de Veritas ouvre la voie à une série d’avancées majeures prévues pour la future version de Siri. Grâce à l’intégration de modèles de traitement du langage naturel similaires à ceux exploités par d’autres IA génératives, Apple travaille à enrichir fortement les capacités conversationnelles de son assistant numérique. Plusieurs axes sont actuellement explorés par les ingénieurs, avec à la clé des usages inédits pour les détenteurs d’iPhone ou d’appareils Apple compatibles.

Parmi ces innovations, on retrouve notamment une meilleure compréhension contextuelle et une capacité accrue à gérer des commandes complexes, faisant de Siri un outil encore plus performant et intuitif au quotidien.

Des actions directes sur les applications et contenus personnels

Parmi les évolutions testées via Veritas, la possibilité pour Siri d’interagir directement avec différentes applications figure parmi les priorités. L’assistant pourra, par exemple, rechercher des informations précises dans la bibliothèque photos de l’utilisateur, éditer ou envoyer des fichiers, consulter des emails ou lancer des morceaux selon des critères contextuels. Il s’agira de personnaliser nettement l’expérience proposée, en prenant appui sur la compréhension fine de la vie numérique de chacun.

Les testeurs évaluent également l’ajout de compétences permettant à Siri d’exécuter des tâches complexes impliquant plusieurs étapes. Cette orientation place la prochaine version de l’assistant vocal dans la lignée des assistants conversationnels modernes, capables d’analyser un contexte global, de retenir certains éléments d’une requête et de suivre le fil d’une conversation sur différents sujets.

Gestion des conversations multiples et suivi contextuel

L’application Veritas permettrait aussi de travailler sur la gestion souple des dialogues entre utilisateur et assistant. Siri pourrait désormais suivre le fil de discussions en tenant compte des échanges précédents, mémoriser des questions laissées en suspens et fournir des réponses adaptées même après plusieurs interactions. Ce mécanisme rapproche Siri du fonctionnement observé chez les leaders de l’IA générative; il positionne Apple dans la tendance actuelle, où l’interactivité et la continuité occupent une place essentielle.

Les premiers retours mentionnent la capacité du prototype à garder trace de multiples conversations enregistrées, offrant ainsi aux développeurs une marge importante pour tester différents scénarios d’usage. Cette approche facilite la correction des erreurs éventuelles et l’amélioration progressive des performances de Siri avant son lancement officiel.

Défis rencontrés lors de la transformation de Siri

Mener à bien la mutation de Siri implique pour Apple de relever plusieurs défis technologiques, logistiques et organisationnels. La création de Veritas reflète une volonté de modernisation rapide, alors que la concurrence se montre de plus en plus agressive sur le terrain des assistants intelligents. Des annonces récentes évoquent par ailleurs des discussions internes portant sur un possible recours à des solutions externes, telles que l’intégration du modèle Gemini de Google, afin d’accélérer certaines étapes du projet.

L’un des enjeux principaux réside dans la confidentialité des données personnelles. Garantir la sécurité lors de l’analyse de contenus privés (mails, photos, etc.) est une préoccupation centrale. Le fait que Veritas demeure pour l’instant un laboratoire fermé à usage exclusif des ingénieurs témoigne probablement d’une volonté de préserver le strict contrôle sur ces aspects, avant toute ouverture vers les utilisateurs finaux.

Perspectives de lancement et stratégie d’évolution

La trajectoire de Siri Next Gen dépendra largement du temps nécessaire pour valider le bon fonctionnement des nouvelles capacités introduites par Veritas. À ce jour, aucune date précise pour la sortie auprès du grand public n’a été dévoilée. Selon divers rapports, la livraison de la version améliorée de Siri serait envisagée à partir de 2026, la priorité étant donnée à la stabilité, à la conformité réglementaire et à la solidité technique avant tout déploiement massif.

Apple semblerait ainsi privilégier des phases de tests étendues, tout en gardant ouvertes des pistes de collaboration externe avec d’autres fournisseurs de technologies IA. Les incertitudes entourant l’avenir de certains cadres dirigeants spécialisés témoignent également de l’ampleur de cette refonte, vécue en interne comme un enjeu stratégique pour l’ensemble de l’écosystème Apple.

Fonctionnalités expérimentées et comparatif avec les autres assistants IA

En mobilisant l’expertise accumulée autour de l’iPhone et des environnements iOS, Apple entend rapprocher Siri des assistants les plus performants du marché. Pour mieux saisir les nouveautés à venir, il est utile de comparer certaines fonctionnalités de Siri Next Gen avec celles proposées par d’autres acteurs majeurs :

Recherche approfondie dans les contenus personnels (photos, mails, musiques)

dans les contenus personnels (photos, mails, musiques) Réalisation d’ actions complexes en chaîne sur différentes applications

en chaîne sur différentes applications Gestion de conversations prolongées , contextualisées et multi-thématiques

, contextualisées et multi-thématiques Sauvegarde et reprise de plusieurs sessions de dialogue

Interaction proactive avec l’utilisateur selon ses habitudes et préférences

Assistant Recherche dans données persos Conversations multiples Actions complexes in-app Niveau d’ouverture au public Siri Next Gen (test Veritas) Oui (en test) Oui (en test) Oui (en test) Usage interne ChatGPT/OpenAI Non natif Oui Limitée à l’API Disponible publiquement Google Assistant/Gemini Partiel Oui Oui Grand public

Les comparatifs montrent que si Siri Next Gen affiche déjà sur le papier des ambitions proches de la concurrence, sa spécificité repose pour l’instant sur le caractère limité de ses essais en laboratoire. Cette réserve pourrait permettre à Apple de peaufiner de façon méthodique chaque nouveauté, sans pression directe d’un lancement précipité.

La stratégie semble basée sur une montée en puissance progressive, en capitalisant sur la protection des données et l’intégration profonde à l’écosystème iOS pour différencier Siri de ses concurrents.

Sources

https://www.gsmarena.com/apple_is_working_on_a_chatgptlike_app_to_develop_the_nextgen_siri-news-69703.php

https://www.ynetnews.com/tech-and-digital/article/ryfuygw3ll

https://ts2.tech/en/apples-siri-gets-chatgpt-like-brain-but-you-wont-get-to-use-it/

https://www.communicationstoday.co.in/apple-builds-chatgpt-like-app-to-test-next-gen-siri/