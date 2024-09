Le progrès technologique n’en finit plus de nous surprendre, de nous impressionner, voire parfois de nous faire peur. S’il y a bien un domaine où ces évolutions progressent de façon exponentielle, c’est celui de la santé. L’émergence de technologies de rupture telles que l’IA (Intelligence Artificielle), les nanotechnologies ou la réalité virtuelle pourraient bien faire basculer le domaine de la santé dans un avenir proche. Alors à quoi s’attendre ? Evolution ou révolution ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Ce que vous devez retenir de la révolution de la technologie dans la santé :

• 💡 **Les objets connectés et la télémédecine** permettent un suivi à distance des patients, favorisant l’accès aux soins pour ceux vivant dans des zones médicalement isolées.

• 🧠 **L’impression 3D et la bio impression** ouvrent des perspectives révolutionnaires pour la création d’organes et tissus destinés à des greffes.

• 🦠 **La nanotechnologie** promet des traitements et diagnostics à l’échelle cellulaire, révolutionnant l’approche des maladies directement de l’intérieur du corps.

• 🛡️ **L’immunothérapie contre le cancer** exploite le système immunitaire du patient, offrant un potentiel prometteur avec moins d’effets secondaires que la chimiothérapie.

Ce que la technologie permet déjà dans le domaine de la santé

Nul besoin de faire un bond dans le futur pour être impressionné par ce que permet déjà la technologie dans le domaine de la santé.

Applications mobiles et objets connectés

Parmi les techniques novatrices déjà largement utilisées, nous pouvons citer l’utilisation de plus en plus répandue d’applications mobiles et objets connectés dédiés à la santé. Ces objets de diverses tailles et formes ont pour fonction principale de suivre en temps réel et à distance les fonctions vitales des patients. Il peut s’agir de données telles que le rythme cardiaque, le poul, le niveau glycémique, le taux d’oxygène dans le sang, etc. Ce type de procédé constitue une avancée majeure, en particulier pour certains profils spécifiques de patients (diabétiques, maladies coronariennes, obésité, etc) qui nécessitent un suivi permanent .

La télémédecine

Le principe de la télémédecine est assez similaire à celui que nous avons abordé dans le paragraphe précédent. En effet, il s’agit là encore de fournir aux patients un suivi médical à distance, mais cette fois-ci dans le cadre d’une consultation en ligne (téléconsultation). Le contact entre le patient et le médecin se fait par l’intermédiaire d’une interface en format vidéo, audio ou texte. De plus en plus de plateformes proposent ce type de service, à l’image de Docline, Enovacom, Quare ou DoktorABC qui permet également aux patients de recevoir des ordonnances électroniques en ligne, mais aussi de trouver une multitude d’informations utiles concernant les différents traitements disponibles, leur posologie, effets secondaires et contre-indications, mais aussi les pathologies les plus courantes et leurs symptômes afin de les reconnaître. La télémédecine, ou plus spécifiquement la téléconsultation, a permis de donner un accès égal aux soins à des patients rencontrant des difficultés pour se rendre physiquement dans un cabinet médical. Cela concerne notamment les personnes vivant au sein des déserts médicaux ou bien encore celles rencontrant des problèmes de mobilité. Il convient toutefois de préciser

Quelles sont les perspectives techniques pour la santé de demain ?

Comme nous venons de le voir, le progrès technique permet déjà un certain nombre d’évolutions qui constituent des avancées significatives. Toutefois, il se pourrait bien que l’on en soit qu’aux prémices de ce qui pourrait être une véritable révolution.

Impression 3D et bio impression

L’impression 3D permet déjà de produire rapidement, avec précision et à moindre coût des objets médicaux tels que des prothèses, des prototypes et modèles anatomiques. Mais la véritable révolution à venir concerne la bio impression qui consiste à imprimer en 3D des éléments organiques tels que des tissus ou des os.

Ce type de technique en est à ses balbutiements, mais il est assez aisé d’imaginer le potentiel immense d’une telle pratique qui pourrait permettre à terme l’impression 3D d’organes en vue d’une greffe.

La nanotechnologie

Ce concept qui permet l’utilisation d’appareils et de robots à l’échelle nanométrique constitue une opportunité unique de procéder à des observations et traitements depuis l’intérieur du corps du patient et à l’échelle de la cellule. Là encore, beaucoup reste à faire, mais le futur en la matière est plus que prometteur.

Immunothérapie

Cette pratique novatrice consiste à lutter contre le cancer grâce au système immunitaire du patient. Celle-ci laisse entrevoir un potentiel extrêmement prometteur, mais aussi la possibilité de voir émerger un traitement efficace du cancer sans les effets secondaires lourds de la chimiothérapie.

Il ne s’agit là que de quelques exemples et d’une liste non exhaustive des prouesses que pourrait permettre le progrès dans un avenir plus ou moins proche. Des motifs d’espoirs donc, mais avec un minimum de prudence nécessaire dans la mesure où il faudra sans doute encore du temps ainsi que quelques échecs avant que toutes ces évolutions soient opérationnelles.

