L’Internet des Objets, ou Internet of Things (IoT), a généré des systèmes informatiques qui aident dans la prise de décision et l’amélioration des processus. Cette nouvelle technologie a révolutionné la logistique dans divers domaines, dont ceux du secteur pharmaceutique. Des instruments de mesure aux essais cliniques, les effets de l’IoT sont multiples. Quels sont ses impacts et ses avantages dans ce domaine ?

Les avantages de l’IoT dans le secteur pharmaceutique

L’Internet des Objets (IoT) présente de nombreux avantages pour le secteur pharmaceutique. D’abord, il améliore le traitement des données, que ce soit au niveau de la collecte, de la gestion ou de l’utilisation. Les outils permettent de gérer :

les informations sur les patients,

l’inventaire des médicaments,

les données sur les besoins et les demandes des patients,

les équipements, etc.

Grâce aux logiciels dédiés, les industriels peuvent collecter des données à partir de diverses sources, les stocker et les exploiter. Ces processus reposent sur l’utilisation de dispositifs médicaux, de technologies portables et des dossiers de santé.

Enfin, ces outils permettent de rendre l’analyse et la gestion des données moins coûteuses. En effet, l’accès et l’analyse des données sont plus faciles, plus efficaces et plus abordables, par rapport au traitement des dossiers papier.

Des capteurs intelligents pour améliorer la gestion de la supply chain

Dans le secteur pharmaceutique, comme dans tous les domaines, la supply chain a été révolutionnée par le développement de l’IoT. Aujourd’hui, différents systèmes sont indispensables pour collecter les données, comme les capteurs intelligents. Si vous souhaitez en apprendre davantage à ce sujet, vous pouvez poser vos questions à des spécialistes des instruments de mesure, par exemple.

Auparavant, il faut savoir que les objets connectés permettent également aux professionnels de suivre les flux de marchandises et de bénéficier d’actions automatisées. Cela permet de gagner du temps et de réduire les charges de travail.

Par exemple, si les capteurs placés sur des machines industrielles détectent une anomalie, l’automatisation lance immédiatement la commande d’une pièce de rechange. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les pannes coûteuses.

Il est par ailleurs possible d’utiliser les capteurs en dehors du site de production. Ils permettent de suivre et de contrôler les marchandises, notamment les produits et les objets sensibles. Il est, par exemple, possible de contrôler s’ils sont conditionnés de manière favorable, en particulier en ce qui concerne la température et le taux d’humidité.

Tirez parti de l’apprentissage automatique pour améliorer les essais cliniques

L’apprentissage automatique est une approche informatique qui améliore les essais cliniques. Il repose sur le développement et la mise en œuvre d’algorithmes et de logiciels capables d’améliorer les pratiques à partir des données existantes. Les acteurs du secteur pharmaceutique peuvent utiliser un programme doté de capacités d’apprentissage automatique, fonctionnant de manière totalement autonome.

Cette nouvelle technologie a ainsi une efficacité optimale dans le cadre des essais cliniques et de la recherche. Comme les essais cliniques sont, par nature, des processus longs et coûteux, les logiciels permettent de gagner un temps précieux. Par exemple, ils permettent de réaliser des analyses prédictives et de trouver les candidats potentiels qui pourront contribuer aux recherches. Les applications spécialisées peuvent exploiter efficacement les données, comme les visites chez le médecin.

L’apprentissage automatique permet également de surveiller en temps réel les données et d’y accéder en temps voulu. Cela permet de déterminer la taille à atteindre pour l’échantillon, d’y remédier rapidement en cas de changement pendant le processus, etc.

Des outils alimentés par l’IA pour optimiser les processus de fabrication

Les objets connectés et les outils d’IA permettent d’améliorer les processus de fabrication dans l’industrie pharmaceutique. Ils permettent de les automatiser et ainsi d’économiser du temps et de l’argent. Les responsables peuvent traiter rapidement et même anticiper la demande. Cela permet de gagner en efficacité grâce à :

la planification des calendriers de production,

la gestion des stocks,

l’optimisation des chaînes d’approvisionnement.

Les industriels peuvent tirer parti des volumes de données et les traiter rapidement. Parmi les informations exploitées, il y a les tendances du marché et les historiques des ventes.

L’IoT comme moyen d’améliorer les soins et la sécurité des patients

Enfin, l’IoT est aussi un moyen efficace pour améliorer les soins et la sécurité des patients. Par exemple, les experts du secteur peuvent détecter rapidement les maladies aiguës et adapter les soins en conséquence.

De plus, les dispositifs médicaux connectés ont une grande efficacité. Ils permettent de fournir une image détaillée et de haute qualité, ce qui permet aux professionnels de réaliser un diagnostic fiable et rapide. Voici quelques exemples d’outils IoT utilisés pour améliorer les soins et l’accueil des patients.

Le tensiomètre

Le tensiomètre mesure la fréquence cardiaque et le flux sanguin grâce aux variations du mouvement de l’artère. Grâce à l’analyse des données, les appareils les plus évolués permettent d’offrir des moyennes.

Les capteurs ingérables

Ils ont pour principale utilité de révéler des informations sur les niveaux de pH de l’estomac. Ils aident dans la recherche des phénomènes à l’origine des saignements gastro-intestinaux. Ces gadgets sont conçus de manière à être facilement ingérés, avant de se désintégrer ou de sortir de l’organisme.

Les inhalateurs connectés

Connectés à l’IoT, les inhalateurs modernes permettent de suivre la fréquence des malaises et des crises d’asthme ainsi que d’autres problèmes respiratoires. Ils permettent également de collecter des données environnementales, une précieuse aide pour les professionnels de la santé qui souhaitent déterminer l’origine des crises. Ils pourront choisir les traitements adaptés pour les éviter.

La chirurgie automatisée

La chirurgie automatisée est une autre solution qui embarque la solution IoT. Elle permet de réaliser des chirurgies complexes avec moins de contraintes et de risques. Elle a pour principal avantage de faire les opérations difficilement réalisables avec les seules mains humaines comme principaux outils de travail.

Le processus consiste à insérer des robots connectés dans l’organisme. Comme les dispositifs sont de très petite taille, les incisions nécessaires sont souvent minimales, ce qui rend l’opération très peu invasive.

Par ailleurs, les patients peuvent obtenir des informations précises sur leur suivi médical. Ils peuvent voir à n’importe quel endroit et à tout moment les résultats de tests, les rendez-vous ou encore les traitements adéquats pour soigner leur maladie.

