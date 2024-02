VinFast : le concurrent vietnamien de Tesla prêt à faire un carton en Europe avec ses voitures électriques

Un fabricant de voitures électriques connaissant des difficultés

VinFast, un constructeur de voiture électrique imaginé par Pham Nhat Vuong, le milliardaire fondateur du conglomérat Vingroup impliqué dans l’éducation, l’immobilier, les parcs d’attraction et la santé, a connu une évolution fulgurante malgré des ventes en baisse. Le constructeur n’a vendu que 34 855 véhicules électriques dans le monde entier au cours de l’année dernière et cumule un total de vente de 42 291 véhicules entre 2021 et fin 2023.

VinFast : Nouveau Challenger de Tesla

Récemment, VinFast, souvent comparée à Tesla, s’est associée avec Black Spade pour la création d’une nouvelle structure SPAC visant à accélérer son développement à l’international, notamment en Inde.

Ce que vous devez retenir la voiture électrique VinFast :

VinFast, fabricant de voitures électriques basé au Vietnam, connaît des ventes en baisse malgré une croissance rapide.

L’entreprise s’est associée avec Black Spade pour créer une SPAC visant à accélérer son expansion internationale, notamment en Inde.

VinFast a investi près de 2 milliards de dollars pour construire une usine en Inde, cherchant à devenir un acteur majeur sur le marché asiatique des véhicules électriques.

Le gouvernement indien vise une part de marché de 30% pour les véhicules électriques d’ici 2030, ce qui motive l’expansion de VinFast dans le pays.

VinFast développe également sa présence aux États-Unis pour concurrencer Tesla, avec la construction d’une usine en Caroline du Nord.

Investissement de 2 milliards de dollars en Inde

Malgré cette situation difficile, VinFast continue de miser sur son expansion à travers le globe. En octobre dernier, le constructeur vietnamien a annoncé un investissement colossal de près de 2 milliards de dollars pour implanter une usine en Inde afin de produire ses véhicules électriques. L’objectif est de créer un centre de production leader sur le marché asiatique des véhicules électriques, avec une capacité annuelle de 150 000 unités par an.

L’Inde est actuellement très prisée par les fabricants d’automobiles, étant le troisième plus grand marché automobile au monde. Ce pays abrite déjà des sites de production pour BMW, Hyundai, Renault-Nissan et Tesla ainsi que des entreprises indiennes, telles qu’Ather Energy et Ola Electric.

Lire :Tesla Redwood révolutionne le marché

Un gouvernement indien ambitieux en matière d’énergie verte

Malgré le faible pourcentage des ventes de véhicules électriques (environ 2% du total des ventes) en Inde l’année dernière, le gouvernement indien se montre très ambitieux en la matière et vise une part de marché de 30% d’ici 2030. En investissant dans cette usine en Inde, VinFast espère non seulement générer d’importants bénéfices économiques, mais aussi contribuer à l’accélération de la transition vers les énergies vertes et renouvelables en Inde et dans la région.

Lire : Recharger la batterie de voiture

Présence aux États-Unis : défier Tesla sur son propre territoire

Outre ses projets en Inde, VinFast a également commencé à développer sa présence aux États-Unis avec l’objectif avoué de défier Tesla et son fondateur Elon Musk. En juillet dernier, la société vietnamienne a posé la première pierre de sa future usine américaine située en Caroline du Nord, marquant ainsi le début de son offensive sur le sol américain.

Positionnement : concurrent direct de Tesla

concurrent direct de Tesla Expansion : implantation d’usines en Inde et aux États-Unis

implantation d’usines en Inde et aux États-Unis Ventes : 34 855 véhicules vendus en 2023, pour un total de 42 291 depuis 2021

34 855 véhicules vendus en 2023, pour un total de 42 291 depuis 2021 Cible : marché asiatique et américain des véhicules électriques

En dépit des difficultés rencontrées par VinFast, le fabricant de véhicules électriques vietnamien continue son expansion internationale, en se positionnant comme un concurrent direct de Tesla.

Ses projets récents d’investissement en Inde et aux États-Unis témoignent de ses ambitions et de sa détermination à conquérir les marchés mondiaux, malgré un contexte économique et financier compliqué pour la jeune entreprise.

Seul l’avenir nous dira si ces choix stratégiques porteront leurs fruits et permettront à VinFast de s’imposer durablement sur le marché des voitures électriques.