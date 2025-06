rabanne Lady Million Eau de Parfum 50 ml

LADY MILLION : un parfum floral blanc opulent pour les femmes, qui crée une dépendance. Flamboyant et frais. Néroli, framboise, orange amère. Nectar blanc : Absolu de jasmin sambac et de fleur d'oranger. Séduisant, rayonnant. Le sillage caractéristique du miel et du patchouli. Un parfum boisé aux notes vives et puissantes. Une touche de sophistication. Un final captivant pour un parfum sensuel et audacieux.Notes de tête : orange amère, néroliNotes de cœur : absolu de fleur d'oranger, jasmin d'ArabieNotes de fond : Patchouli, MielDepuis près de six décennies, Rabanne est une marque pionnière. Connue pour sa mode avant-gardiste et ses parfums iconiques, Rabanne ne cesse de remettre en question les conventions et de repousser les limites de l'expression de soi.Avertissements : Liquide et vapeur très inflammables. Provoque une grave irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer doucement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer si possible les lentilles de contact éventuellement présentes. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : demander un avis médical/consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.