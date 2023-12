Évolution des technologies de sécurité active et passive dans les véhicules modernes

WÜRTH MODYF Bermuda de travail Evolution Würth MODYF Anthracite/Lime Gris foncé 36

Bermuda de travail Evolution : look moderne et textile innovant Ce short de travail de la gamme Evolution saura vous satisfaire, notamment grâce à son look moderne. Il dispose de plusieurs fonctionnalités pratiques comme les boutons sous pattes qui permettent d'éviter les rayures causées par le frottement de la mercerie sur une surface sensible. Vous apprécierez également sa poche mètre, ses deux poches stylo, sa poche portable ou encore sa boucle pour porte-badge avec roller étirable pour garder votre badge à portée de main, sans risque de le perdre. La composition innovante de ce bermuda de travail en 4-way Stretch offre également une aisance optimale lors de vos mouvements. Le tissu a une capacité élastique dans 4 sens différents contre 2 pour un tissu stretch classique. Bermuda de travail aux coutures triplées Les coutures de ce bermuda de travail sont triplées pour une résistance accrue ! Sa taille élastique permet un meilleur maintien et apporte plus de confort. Ses 7 poches externes ainsi que les inserts rétroréfléchissants confortent l'aspect professionnel de ce short de travail. Enfin, ce bermuda de travail est cetifiée par le lable Oeko-Tex Standard 100 pour vous garantir que ce vêtement de travail n'utilise pas de produits nocifs pour le corps et l'environnement dans sa composition.