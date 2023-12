Créez un logo unique et percutant avec DALL·E 3 : mode d’emploi

Eachine E61H Mini Mode de maintien d'altitude Temps de vol de 8 minutes 2.4G 4CH Drone Quadcopter RC 6 axes RTF

Spécification:Nom de marque: EachineArticle N°: E61HMatériau : plastique ABS et composants électroniquesCouleur: NoirGyroscope : 6 axesFréquence: 2.4GChaîne: 4CHMoteur : Moteur sans noyau brossé 615Batterie: 3,7V 250mAh batterie Lipo (Inclus)Puissance de l'émetteur : 3 x piles AAA (Non inclus)Mode émetteur: Mode 2 (manette à gauche)Temps de vol : environ 7-8 minutesTemps de charge : 45 minutesDistance de contrôle: 100mEmpattement : 8,5 cmTaille du quadricoptère : 11x11x3cm (avec protection des hélices)Poids du quadcopter: 31gTaille du paquet : 14x18x5,5 cmPoids du colis: environ 250 gFonctionnalités:Avec la fonction de maintien d'altitude, il assure un vol stable.- Avec le mode sans tête, il n'est pas nécessaire d'ajuster la position de l'avion avant de voler.-Décollage et atterrissage d'une simple pression, simplifiant la complexité de l'opération pour les débutants.- Batterie grande capacité 3,7V 250mAh, structure de batterie facile à brancher, durée de vie de la batterie plus longue jusqu'à 8 minutes, installation facile.- Charge USB haute vitesse, batterie avec carte de protection, une fois complètement chargée, s'éteint automatiquement;Il dispose de 3 niveaux de vitesse de vol à changer, ce qui peut rendre le vol plus amusant.- Technologie 2,4 GHz adoptée pour lutter contre les interférences.- 4 Canaux capables de monter, descendre, avancer, reculer, voler latéralement à gauche, voler latéralement à droite et effectuer des rotations à 360°.Gyroscope 6 axes offrant un vol