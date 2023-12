Guide pratique pour automatiser l’envoi des vœux par SMS 2024 avec un iPhone

Tout le monde aime envoyer des messages de vœux à ses proches lors d’occasions spéciales comme les anniversaires, les fêtes et autres célébrations. Cependant, il peut être fastidieux d’envoyer manuellement des messages à chaque personne.

vœux par SMS 2024 avec un iPhone

Grâce à l’automatisation disponible sur les smartphones tels que l’iPhone, vous pouvez désormais programmer l’envoi automatique de vos vœux par SMS en quelques étapes simples. Dans cet article, nous allons explorer comment automatiser l’envoi des vœux par SMS avec votre iPhone ainsi que quelques astuces et conseils pour rendre ce processus encore plus facile.

Pourquoi choisir d’automatiser l’envoi de vos vœux par SMS ?

La question de savoir pourquoi automatiser ces envois plutôt que de continuer à les envoyer manuellement se pose naturellement. Voici quelques raisons qui pourraient vous convaincre :

Gagner du temps – L’automatisation vous permet de planifier vos messages à l’avance, vous n’aurez donc pas à passer du temps à composer et envoyer des messages individuels le jour même.

Quelle application utiliser pour automatiser vos SMS sur iPhone ?

Il existe plusieurs applications disponibles sur l’App Store qui peuvent vous aider à automatiser l’envoi de vos vœux par SMS sur votre iPhone. Voici une liste non exhaustive des applications les plus populaires et efficaces :

Scheduled App AutoSender – Auto Text Later Text Timer Do It Later – Remind & Scheduler

Ces applications ont toutes leurs propres fonctionnalités et avantages, mais elles partagent quelques caractéristiques communes telles que la planification avancée, la personnalisation des messages, et la gestion de listes de contacts. Assurez-vous de choisir l’application qui correspond le mieux à vos besoins en matière d’automatisation des messages de vœux.

Etapes pour programmer l’envoi de vos SMS sur iPhone

Bien que chaque application mentionnée précédemment ait ses propres processus et interfaces, voici les étapes générales pour automatiser l’envoi de vos vœux par SMS avec ces différentes applications :

Téléchargez et installez l’application de votre choix à partir de l’App Store. Ouvrez l’application et créez un compte si nécessaire. Certaines applications peuvent vous permettre de vous connecter directement en utilisant vos identifiants Apple ou d’autres réseaux sociaux. Accédez à la section des messages programmés et créez un nouveau message. Entrez les informations requises pour le message, telles que le contenu du message, la date et l’heure d’envoi, ainsi que les destinataires du message. Vous pouvez également ajouter des variables personnalisées, comme le nom du destinataire, pour donner une touche personnelle à votre message automatisé. Enregistrez et planifiez le message. Une fois que votre message est correctement configuré, il sera automatiquement envoyé à la date et l’heure spécifiées.

Astuces pour améliorer l’efficacité de l’automatisation

Pour optimiser encore davantage l’envoi automatique de vos vœux par SMS, voici quelques astuces supplémentaires :

Utilisez des listes de diffusion – Plutôt que d’ajouter manuellement chaque contact à chaque message programmé, créez une liste de diffusion qui regroupe tous les contacts auxquels vous souhaitez envoyer régulièrement des messages.

Automatiser l’envoi des vœux par SMS avec votre iPhone est un moyen pratique et efficace de rester en contact avec vos proches lors d’occasions spéciales. En suivant les étapes et conseils décrits dans ce guide, vous serez en mesure de configurer rapidement et facilement cette automatisation afin de ne jamais manquer une occasion d’exprimer vos vœux et sentiments.