SPAX Coffret de montage L-BOXX, 1 pièce, Set de vis avec 17 dimensions, tête fraisée, cruciforme Z, 4CUT, YELLOX - 5000009164019

<h2>SPAX Coffret de montage L-BOXX, 1 pièce, Set de vis avec 17 dimensions, tête fraisée, cruciforme Z, 4CUT, YELLOX - 5000009164019</h2><p>Numéro d'article 5000009164019<br>EAN 4003530252303<br>poids d'expédition 7,52 kg.</p><p>Coffret de montage L-BOXX, 1 pièce, Set de vis avec 17 dimensions, tête fraisée, cruciforme Z, 4CUT, YELLOX - 5000009164019 de SPAX, avec le numéro EAN : 4003530252303</p><h3>Description :</h3><p>Le coffret de montage contient 2.925 vis de 17 dimensions différentes, toutes équipées de nos innovations à tête fraisée et du revêtement YELLOX, en plus de l'entraînement cruciforme Z. Un set d'embouts de cinq pièces en fait également partie. Le coffret de montage est le kit d'urgence idéal pour l'atelier et la maison. Cela signifie pour vous : ne cherchez plus jamais de vis, vous avez toujours toutes les dimensions importantes bien rangées et à portée de main. La mallette est compacte et facile à ranger.</p><h3>Caractéristiques :</h3><p>Rangement ordonné et transport sûr grâce aux L-BOXX SPAX;Intérieur modulaire;100?% compatible avec les aménagements de véhicules Sortimo;Assemblage rapide par clic;2.925 vis en 17 dimensions différentes, tête fraisée, cruciforme Z, YELLOX, plus 5 embouts (1 x Z1/Z3, 3 x Z2)</p>