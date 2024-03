Apple Montre Connectée Renewd Apple Watch Serie 6 44 mm Reconditionné Grade B Coloris Silver / Blanc

2nd by Renewd® est la meilleure alternative durable à votre nouvelle montre. Le Watch de 2nd byRenewd® est un appareil d'occasion certifié qui a une seconde vie à son meilleur!Qu’est-ce qui le rend si fiable ? Soumis au contrôle de qualité le plus strict du marché, il a étéminutieusement inspecté, testé nettoyé par des professionnels certifiés à l’aide du logiciel officiel.De cette façon, 2nd by Renewd® garantit que chaque Watch est 100% fonctionnel et qu'il n'y aaucune possibilité de dysfonctionnement technique. Dans le cas peu probable où quelque chosese passerait mal avec votre 2nd by Renewd® Watch, vous avez droit à une garantie incluse et àun service de ramassage et de retour gratuit. 2nd by Renewd® : plus écologique et abordable !Tous les dispositifs 2nd by Renewd® sont vérifiés pour plus de 80 points de fonctionnalité, ycompris une capacité de batterie minimale de 85%, des fonctions de test, un écran tactile, unsystème audio et tous les ports et connexions.Le bracelet Apple s'use plus vite et pour cette raison, 2nd by Renewd® a décidé de ne pas donnerune seconde vie à l'original. En conséquence, la montre dure encore plus longtemps et vouspouvez être sûr que vous n'avez pas à vous soucier de l'hygiène. Le Watch de 2nd by Renewd®est livrée avec un bracelet Apple non authentique.Le bracelet fourni convient aux poignets d'une circonférence minimale de 17 cm et d 'unmaximum de 21,5 cm.Notre engagement à fournir des appareils de la plus haute qualité est confirmé par deprestigieuses certifications européennes, telles que le label de qualité reconditionné, décerné parTüV Nord et Techniek Netherland, la certification RecQ de RCube et DEKRA, et EcoVadis.Tous les appareils 2nd by Renewd® sont emballés dans des emballages certifiés FSC. Il comprendun Apple Watch de seconde vie certifié avec des traces d’utilisation visibles, une carte de garantieet un câble de charge.Notre engagement envers la durabilité garantit que tous les appareils 2nd by Renewd® sont sûrset fiables, tout en réduisant les déchets électroniques et en préservant les ressources de notreplanète. Ces engagements sont également présentés dans les engagements en matière deconsommation durable pris avec la Commission européenne.Rejoignez-nous pour faire une différence en choisissant 2nd by Renewd® pour votre prochainappareil électronique!Veuillez noter qu’il s’agit d’un appareil d’occasion et qu’il contient des traces visibles d’utilisation.