Vertes - Friteuse Electrique Professionnelle 8L (3000W, 230V, Principe de la Zone Froide, Température 50-200°C, Panier à Friture, Fonction Reset, Acier Inoxydable, Fonctionnement à lHuile)

La friteuse de vertes est un appareil électrique professionnel développé spécialement pour le secteur de la gastronomie et est conçu pour être utilisé dans les snack-bars, les restaurants ou la restauration . Grâce à leurs puissance élevée , les frites, les escalopes pannés, les produits de boulangerie, les légumes et bien dautres choses encore peuvent être faits en un rien de temps . Chaque cuves est équipée dun régulateur de température chacun et peut être réglé de 50°C à 200°C avec une grande precision. Grâce au principe de la zone froide , dans laquelle les éléments chauffants sont situés directement dans lhuile, lhuile est rapidement chauffée mais empêche la combustion de résidus alimentaire qui se serait détachés et tombés au fond. Lhuile reste donc fraîche plus longtemps et conserve une faible odeur . Lappareil est conçu en acier inoxydable et convient donc par son aspect de qualité, mais aussi par sa robustesse et sa longévité . Le panier de friture robuste et finement maillé