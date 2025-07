Démêleur pour chiens et chats élimine les poils emmêlés en toute sécurité et facilement. - Furminator

Le Adjustable FURminator Dematter tool enlève les poils con mattes en toute sécurité et facilement, FURextender button adjustusts los edges to fit a mantles of all los types and lengths, Les bords de coupe incurvés assurent une élimination sûre et efficace de de tous les poils emmêlés / Poignée ergonomique antidérapante pour un contrôle total, Bord de acier inoxydable durable et résistant a los rayures, La languette de facile à glisser verrouille los les bords dans la position souhaitée.