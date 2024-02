Google entend frapper fort en transformant Bard en Gemini avec des améliorations majeures

Dans un monde où l’IA est en constante évolution, Google n’a pas froid aux yeux et envisage de donner un nouveau visage à sa plateforme Bard.

Google révolutionne son IA avec Gemini

Le géant américain prévoit une série de mises à jour et d’améliorations pour sa plateforme, avec notamment le passage au nom de Gemini et la création d’une application dédiée aux smartphones.

Ce que vous devez retenir de cette évolution Bard en Gemini :

Google prévoit de révolutionner son IA Bard en la renommant Gemini et en apportant des améliorations majeures.

Une version avancée appelée Gemini Advanced sera lancée, offrant des fonctionnalités telles que le codage, le raisonnement logique, et la collaboration créative.

Une application dédiée pour smartphone sera disponible, mais elle ne sera pas disponible dans certains pays européens.

Les utilisateurs français bénéficieront de Gemini Pro avec des générateurs d’images et des dialogues plus sophistiqués.

Gemini Advanced sera accessible dans plus de 150 pays, mais initialement optimisé pour l’anglais.

Des fonctionnalités étendues telles que la multimodalité, un codage plus puissant, et l’analyse de données sont prévues pour Gemini Advanced.

Google introduira Chat with Gemini pour une expérience interactive sur smartphones.

L’application Gemini prendra en charge plusieurs langues, mais initialement seulement l’anglais.

De Bard à Gemini : une mise à jour intelligente

Déjà reconnu comme étant un concurrent sérieux de ChatGPT, Google entend frapper fort en transformant Bard en Gemini. Ce changement intervient suite à une fuite de documents ayant révélé les plans du géant américain concernant une mise à jour prévue pour le 7 février.

Changement de nom : Google a choisi de renommer Bard en Gemini pour marquer ce rafraîchissement majeur;

Version avancée : Outre le nom, une version payante et plus puissante de Gemini également connue sous le nom de Gemini Advanced est annoncée. Cette dernière bénéficiera de Gemini Ultra 1.0, offrant ainsi des fonctionnalités telles que le codage, le raisonnement logique, le suivi d’instructions nuancées et la collaboration créative;

Lancement d’une application dédiée : Google compte également sortir une application smartphone consacrée à Bard/Gemini, même si cette dernière ne sera malheureusement pas disponible dans les pays membres de l’Espace économique européen (EEE) ni au Royaume-Uni et en Suisse.

lire : Créer des images avec Google Bard

Gemini Pro : une version améliorée pour la France

Les utilisateurs français de l’IA de Google ont également de quoi se réjouir. En effet, l’introduction de Gemini Pro en France permettra de bénéficier d’options avancées, notamment l’inclusion de générateurs d’images. Cette nouveauté vient s’ajouter aux nombreuses autres fonctionnalités offertes par la plateforme, permettant ainsi à Gemini de tenir tête à ChatGPT grâce à des dialogues plus sophistiqués et une touche de créativité supplémentaire qui ajoutera de la polyvalence à l’utilisation de chatbots.

Gemini Advanced : des possibilités puissantes pour 150 pays

L’accessibilité de cette version avancée ne se limitera pas seulement à la France, mais concernera aussi d’autres régions considérables. Les développeurs semblent avoir prévu de rendre Gemini Advanced disponible dans plus de 150 pays et territoires. Toutefois, il est important de souligner que cette version avancée sera initialement optimisée uniquement pour la langue anglaise avec son modèle Ultra 1.0.

Autre : Gemini, le nouvel atout de Google Bard

Fonctionnalités étendues : codage, multimodalité et analyse de données avancées

Pour le moment, les capacités de Gemini Advanced sont limitées dans leur portée. Cependant, il est annoncé dans la documentation obtenue par Dylan Roussel, un développeur d’applications Android, queGoogle compte ajouter des fonctionnalités étendues de multimodalité, un codage encore plus puissant et même la possibilité de télécharger et d’analyser des documents, données et autres dans les mois à venir.

Chat Gemini : une expérience conviviale pour tous les utilisateurs

Parallèlement au lancement de Gemini Advanced, Google prévoit également d’introduire Chat with Gemini. Cette fonctionnalité interactive sera disponible sur le Play Store de Google avec l’application Gemini. Quant aux utilisateurs d’iPhone, ils pourront profiter de cette nouveauté en passant par l’application Google elle-même.

Lire : Apple et l’Intelligence Artificielle Générative

L’application dédiée à Gemini : un lancement progressif

Initialement, l’application Gemini ne prendra en charge que l’anglais. Mais il est envisagé d’étendre les langues prises en charge, notamment le français, le japonais, le coréen, l’allemand, l’espagnol, le russe et bien d’autres encore. La raison derrière cette limitation initiale n’est pas claire, mais elle pourrait être due en partie à la réglementation des différents pays et à la non-conformité actuelle de l’application par rapport à ces exigences.

Pour résumer, Google met les bouchées doubles pour optimiser son IA, avec des mises à jour qui feront passer Bard à Gemini, l’introduction d’une version améliorée destinée aux professionnels et la création d’une application dédiée pour smartphone. Si vous êtes passionné par la discussion avec une IA, alors cette évolution vous mettra certainement l’eau à la bouche !