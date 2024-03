kit solaire pour balcon EcoFlow et les avantages de la station d’énergie portable

Le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream est une solution innovante qui permet de réduire vos factures d’électricité tout en profitant de l’énergie solaire de jour comme de nuit. En parallèle, la station d’énergie portable EcoFlow DELTA Pro offre une capacité élevée jusqu’à 25 kWh, idéale pour diverses utilisations.

Ce que vous devez retenir :

Le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream offre jusqu’à 1 039 kWh/an, réduisant vos factures jusqu’à €415 et est compatible avec les stations d’énergie portables EcoFlow.

La station d’énergie portable EcoFlow DELTA Pro propose une capacité de 25 kWh, une sortie AC allant jusqu’à 4 500 W et une batterie LFP durable.

Une offre promotionnelle spéciale propose l’achat du DELTA Pro avec le PowerStream gratuitement, permettant des économies sur vos dépenses énergétiques jusqu’au 1er avril.

Pour bénéficier de l’offre, abonnez-vous à la newsletter d’EcoFlow et suivez les instructions pour participer au tirage au sort.

Le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream

Le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream est la première solution intégrant un système solaire avec une station d’énergie portable. Grâce à sa production maximale de 1 039 kWh par an, il permet d’alimenter votre foyer en électricité tout en économisant jusqu’à €415 sur vos factures. De plus, ce produit est compatible avec toutes les stations d’énergie portables conçues par EcoFlow.

Principales caractéristiques du kit :

Production maximale de 1 039 kWh par an

Réduction de la consommation électrique pouvant atteindre €415

Compatibilité avec les stations d’énergie portable EcoFlow

Micro-onduleur intelligent

Le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream dispose également d’un micro-onduleur intelligent capable de fournir l’énergie nécessaire à chaque appareil branché grâce aux Smart Plugs inclus. Il peut aussi se connecter au réseau Wi-Fi et Bluetooth® pour faciliter son utilisation et son pilotage. Ce système intelligent vous assure ainsi une meilleure gestion de votre consommation énergétique, pour encore plus d’économies sur vos factures.

La station d’énergie portable EcoFlow DELTA Pro

Par ailleurs, l’EcoFlow DELTA Pro est une batterie domestique puissante, idéale pour vous offrir un complément d’énergie lors de coupures électriques, fêtes en plein air ou encore projets professionnels. Cette station est également parfaitement compatible avec le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream, permettant ainsi une optimisation de l’utilisation de l’énergie renouvelable.

Principaux avantages du DELTA Pro :

Capacité maximale de 25 kWh

Sortie AC pouvant atteindre 3 600 W, voire jusqu’à 4 500 W grâce à la technologie X-Boost

Batterie LFP durable avec une durée de vie de 6 500 cycles

Gestion intelligente de l’énergie via le système de gestion de la batterie EcoFlow

Offre promotionnelle spéciale : DELTA Pro et PowerStream*

Pour célébrer l’arrivée du printemps chez EcoFlow, nous vous proposons une offre exclusive. Achetez l’EcoFlow DELTA Pro et recevez gratuitement le PowerStream. Profitez de cette occasion pour découvrir les avantages de ces deux produits innovants et réalisez des économies considérables sur vos dépenses énergétiques. Cette promotion dure du 12 mars au 1er avril, ne manquez pas cette opportunité !

Comment bénéficier de l’offre ?

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il suffit de vous abonner à la newsletter d’EcoFlow et de suivre les instructions pour participer au tirage au sort. Les gagnants remporteront un bon de réduction de €50 pour tout achat supérieur à €500. Vous pourrez également bénéficier de quatre semaines de promotions et de ventes flash sur une sélection de produits EcoFlow.

Mentions légales et conditions de l’offre

L’offre promotionnelle est valable du 12 mars au 1er avril avec respect des heures françaises. En vous inscrivant à la newsletter et aux communications marketing d’EcoFlow, vous acceptez les termes et conditions de vente ainsi que leur politique de confidentialité. Pour en savoir plus sur les détails et modalités de l’offre, n’hésitez pas à consulter le site d’EcoFlow France.

Ne manquez pas cette occasion unique

Le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream et la station d’énergie portable DELTA Pro représentent une combinaison parfaite pour augmenter votre autonomie énergétique et réduire vos factures d’électricité. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle qui vous permettra d’accéder à ces technologies innovantes tout en profitant d’un avantage promotionnel.

