Jusch - 90017C 3 gangs panneau en aluminium bascule tableau de bord 5 broches marche/arrêt support d'interrupteur à bascule pré-câblé pour voiture automobile bateau marin, 2 ans de garantie, bleu

Le panneau en aluminium d'interrupteur à bascule à 3 gangs avec des autocollants de panneau de bricolage peut personnaliser ces interrupteurs selon vos demandes pour vous le rappeler lors de l'utilisation. Avec un faisceau de câbles pré-câblé pour que vous puissiez facilement l'installer dans un véhicule de 12 volts et 24 volts, un yacht, un bateau, une caravane, un camion, etc. Sûr et durable, construit avec des fusibles faciles à remplacer et peut protéger le panneau contre la surchauffe, la surintensité, la surcharge et les courts-circuits. Taille du panneau : dimensions du panneau en aluminium longueur x largeur x hauteur (3,8'' x 2,6'' x 3,4'') ; Dimensions de découpe (2,9''x1,5''x3,5'') L'assurance qualité composée d'un panneau en aluminium renforcé et de broches bien conductrices garantit une durabilité durable hautement optimisée pour un usage général et vous offrira une expérience agréable. Le forfait comprend 1x panneau de commutation à 3 gangs 1x jeux de vis 1 jeu