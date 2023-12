Créativité infinie et éblouissante : DALL·E 3 révèle comment transformer des prompts en images époustouflantes !

Insta360 Caméra d'action sportive Insta360 X3 5,7K 360 degrés panoramique F1.9 72MP à double objectif FPV

Fonctionnalité:Insta360 X3 - Libérez votre créativité. Insta360 X3 capture des vidéos vives à 360 degrés en 5,7K, vous ne manquerez jamais l'action. Avec 360 degrés d'images à portée de main, les possibilités créatives sont infinies.Meilleur capteur, meilleur contenu Les nouveaux capteurs 48MP 1/2" du Insta360 X3 offrent plus de pixels pour une plus grande clarté et des détails plus fins, même en basse lumière. Tire d'abord, visez ensuite. Montez simplement, enregistrez et choisissez les meilleurs angles ensuite, en utilisant les outils de recadrage faciles à utiliser de l'application Insta360 alimentée par l'IA. Partagez sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux en un seul clic sans perdre de qualité.Le plus grand nombre de mégapixels jamais enregistré. Le plus grand nombre de mégapixels jamais vu dans une caméra d'action 360°. Capturez des photos à 360° avec plus de détails que jamais auparavant.Faites ressortir les détails.Un nouveau mode HDR novateur pour les vidéos d'action stabilisées. Dans des conditions d'éclairage difficiles, le HDR actif révèle des détails dans les zones claires et les ombres que les autres caméras d'action ignorent.Vues à la première personne en 4K. Sélectionnez une lentille pour filmer des images grand-angle comme une caméra d'action à simple objectif. Obtenez une résolution maximale avec 4K30fps ou un champ de vision extrêmement large de 170° avec 2.7K MaxView. Vos images en vue à la première personne n'ont jamais été aussi belles.Regarde