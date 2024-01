UPDF : éditeur de PDF polyvalent, moderne et accessible sur toutes les plateformes

UPDF est une solution d’édition de documents PDF **très moderne, facile à utiliser et riche en fonctionnalités**.

Des fonctionnalités pour éditer et gérer vos PDF

Disponible sur Mac, PC, Android ou iPhone, cet outil permet non seulement la lecture des documents PDF mais également leur création, annotation, conversion et organisation.

De plus, UPDF s’intègre parfaitement avec les nouveaux modèles MacBook Pro et iMac M3 d’Apple, tirant parti de leurs performances.

Une expérience de lecture améliorée grâce à des fonctionnalités avancées

Gestion d’images

Insertion de liens

Mise en page personnalisable

L’outil propose également un mode sombre pour reposer vos yeux le soir ainsi qu’une fonctionnalité de marque-page pour vous éviter de parcourir tout le document. Vous pouvez même présenter votre PDF comme un diaporama pour un meilleur confort de lecture.

UPDF : Modifier vos PDF en toute simplicité

UPDF est un excellent outil d’édition qui vous permet de modifier des textes, changer des images, éditer des URL et ajouter des filigranes à vos documents. Ainsi, vous pouvez :

Ajouter ou supprimer des pages

Tourner des pages

Réorganiser l’ordre des documents

Extraire ou modifier certaines parties du texte

Enfin, UPDF dispose d’outils d’annotation simples pour ajouter des commentaires à vos documents PDF. Vous pouvez afficher vos notes en superposition ou sur le côté du document, mais aussi insérer des tampons, signatures et formes.

Tirez parti de l’intelligence artificielle intégrée à UPDF pour un usage optimal

UPDF intègre des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour résumer, traduire et expliquer le contenu de vos documents PDF :

Vous pouvez demander à l’outil de résumer un document entier

Obtenir des explications simplifiées ou des traductions claires tout en conservant le contexte

Ces fonctions sont accessibles sur les quatre plateformes : Windows, Mac, iOS et Android.

Conversion et reconnaissance optique de caractères (OCR)

UPDF vous permet également de convertir vos documents dans un grand nombre de formats courants tels que Word, Excel, PowerPoint, CSV; JPEG, PNG, BMP, GIF et TIFF; texte brut; fichiers HTML/XML; fichiers PDF/A. Grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée au programme, vous pouvez transformer n’importe quelle image en texte en utilisant des outils avancés. Le logiciel offre également des options de formatage variées pour chaque document, quel que soit le langage employé.

UPDF, une alternative abordable et innovante aux solutions traditionnelles

**Plus économique qu’Adobe Acrobat**, UPDF se distingue de ses concurrents grâce à son intelligence artificielle et sa prise en main facilitée. En effet, contrairement à l’interface d’Acrobat, souvent trop encombrée et moins conviviale pour les débutants, UPDF offre un **design minimaliste très tendance** qui facilite grandement son utilisation.

De plus, une version d’essai gratuite de UPDF Pro est disponible pour vous permettre de tester le logiciel sans débourser un centime. En souscrivant à UPDF Pro, vous pourrez installer le logiciel sur tous vos appareils (Macs et PC, téléphones Samsung et iPhones) à un prix bien inférieur à celui d’Adobe Acrobat.

Pourquoi choisir UPDF comme solution d’édition PDF ?

**Polyvalence et compatibilité multiplateforme** : macOS, iOS, iPadOS, Windows et Android

Fonctionnalités avancées basées sur l’IA : traduction, résumé et explication du contenu

Outil OCR pour la reconnaissance de texte dans les documents PDF

Vaste choix d’options de conversion et de formatage des PDF

Facilité d’utilisation et design minimaliste attrayant

Offre économique par rapport aux solutions traditionnelles du marché

En somme, pour tirer pleinement parti des avantages des documents PDF et des publications numériques, il est judicieux de choisir la solution la plus universelle : **UPDF** !