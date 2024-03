Batterie 12V 78Ah 660A - Universel

Embase : B03 / B04 Connexion : 0 Dimensions L x Lg x h : 277 x 175 x 190 mm ETN : 578020066 Vous constatez des problèmes lorsque vous démarrez votre tracteur agricole ? La batterie peut en être la cause. Afin de résoudre vos soucis, une gamme étendue de batteries agricoles et de pièces détachées pour vos tracteurs sont disponibles chez votre spécialiste dans la vente de pièces et de consommables agricoles. De nombreux produits sont proposés sur le site d'Agrizone que ce soit des pièces d'origine ou adaptables, ces pièces de démarrage sont de qualités. Les particularités techniques de la Batterie 12V 78Ah 660A - Universel Afin de vous aider dans votre choix parmi cette large gamme de produits, voici certaines des propriétés propres à la Batterie 12V 78Ah 660A - Universel : Réf. constructeur : n.c. Position des bornes : - + Voltage : 12 V Capacité : 78 Ah Ampère : 660 A Longueur : 277 mm Largeur : 175 mm Hauteur : 190 mm Retrouvez sur Agrizone, une large sélection de batteries et de pièces pour le démarrage : batterie tracteur agricole ou autres véhicules, alternateur, démarreur, cosse, câble de démarrage etc.De nombreuses pièces pour le démarrage sont compatibles avec votre tracteur, peu importe la marque et le modèle et sont à découvrir chez Agrizone. La batterie, une pièce maîtresse pour le démarrage de vos tracteurs Pour votre véhicule agricole, la batterie de tracteur est vitale. Sans elle, l'alimentation de vos équipements électriques est impossible. : GPS, autoradio, phares etc. via des câbles branchés aux cosses. Un fonctionnement régulier de votre moteur permet à votre batterie agricole de se recharger. Dans le cas où vous sentez des pertes de performances (au démarrage par exemple), plusieurs causes sont possibles : Des températures et des conditions météorologiques spéciales (cas de grand froid ou de chaleur importante) De l'état général du véhicule De l'ancienneté de votre batterie : il faut savoir que la durée de vie moyenne d'une batterie est de 4 ans. De l'effort de votre batterie : plus vous allez sur-sollicitée votre batterie ou au contraire la laisser inactive, plus elle s'usera rapidement notamment lors de décharge totale Quels sont les éléments à prendre en compte dans le choix de votre batterie tracteur Acheter et changer la batterie de votre tracteur ne se fait pas au hasard. La première chose à faire et d'avoir le plus d'informations possibles grâce à l'examen de la batterie précédente, parmi ces informations il y a : La tension : en règle général le voltage est de 12V La dimension de votre batterie : cela prend en compte la longueur, la largeur et la hauteur La capacité soit la quantité d'énergie électrique que la batterie peut fournir. L'indice de cette donnée est exprimée en ampère-heure noté aussi Ah. La technologie, la batterie choisie doit répondre à toutes vos ressources en énergie telles que la climatisation, les phares etc.. Il est important de bien vérifier la dimension de votre batterie, en effet si celle-ci n'est...