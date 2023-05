Le coût d’un site internet en 2023 : Estimation et facteurs influençant le prix de création

TomTom Rider 550 Premium, GPS moto

Rider 550 Premium TomTom Rider cashback 2023: obtenir 50 euros du prix d'achat remboursé par TomTom ! Pour bénéficier de cette promotion de cashback, les conditions suivantes doivent être remplies : La promotion de cashback est valable du 15 mai 2023 au 02 juillet 2023. L'acheteur doit enregistrer son achat sur ce site web dans les 14 jours suivant l'achat : https://tomtom.myactions.eu. L'acheteur doit être un résident du BeNeLux ou de la France. Les conditions générales complètes peuvent être lues ici. Le 550 est la nouvelle version du Tom Tom Rider. Les plus grandes nouveautés sont : Updates via wifi: téléchargez les plus récentes cartes et les dernières mises à jour des programmes via wifi. Nous sommes enfin délivrés de ces fichus câbles USB Processeur Quad-core: le 550 est équipé d'unu nouveau processeur quad-core, ce qui le rend beaucoup plus rapide par rapport à ses prédécesseurs. Compatible avec Siri et Google Now : commandez votre smartphone pairé facilement par la voix. Vos messages reçus sur votre smartphone:laissez vos messages reçus être lus à haute voix et écoutez-les via votre système intercom. Tom Tom Road Trips : ayez un accès exclusif aux plus belles routes du monde. Plus d'info sur Tom Tom Road Trip ici. Bien entendu le Rider 550 contient aussi toutes les fonctions des versions précédentes qui ont fait le succès de la gamme Rider: La garantie de rouler avec les cartes du monde les plus récentesChoisissez votre prochaine aventure à moto. Quelle que soit votre destination, installez et mettez à jour les cartes du monde entier sans frais supplémentaires, pendant toute la durée de vie de votre GPS. Assurez-vous de toujours rouler avec les cartes les plus récentes, pour une expérience de conduite inégalée.ATTENTION: suivant une mémoire limitée, seules les cartes de l'Europe ont été installées dans l'appareil, vous pourrez télécharger les autres cartes gratuitement via Tom Tom My Drive Choisir le niveau de courbes et de viragesDécouvrez les routes sinueuses les plus grisantes et évitez la monotonie des lignes droites. Vous pouvez sélectionner l'un des trois niveaux de virages : faible, moyen ou élevé. Le TomTom Rider vous permettra de trouver des virées à sensations fortes conçues spécialement pour vous. Choisissez le nombre de montées et de descentesSillonnez le bord de mer ou lancez-vous à l'assaut des plus hauts sommets. Vous pouvez déterminer l'altitude que vous souhaitez atteindre lors de votre virée, pour une expérience personnalisée. Choisissez parmi trois niveaux de dénivelé : faible, moyen ou élevé. Rien de plus palpitant que d'attaquer des montées et des descentes. Créez la virée parfaiteOrganisez une balade avec votre GPS pour moto. Découvrez de nouveaux parcours, simplement en touchant la zone que vous souhaitez explorer. Il vous suffit de sélectionner votre point de départ, d'indiquer les endroits que vous souhaitez visiter et de décider de la durée de votre virée. Autres fonctions : Mode portait : Très simple, la...