OVHcloud renforce son offre avec un nouveau datacenter, des certifications SecNumCloud étendues et de nouvelles solutions

Lors de sa dernière réunion annuelle regroupant plus de 1 000 clients, partenaires et prospects, OVHcloud a dévoilé plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci figurent l’ouverture d’un troisième datacenter certifié SecNumCloud à Gravelines (France), l’extension de cette qualification à ses offres IaaS et PaaS, ainsi que le développement de solutions dans le domaine de l’intelligence artificielle, du big data et de la gestion des données.

Un acteur européen face à la concurrence américaine et chinoise

Le fondateur d’OVHcloud, Octave Klaba, a lors de cet événement souligné l’importance du cloud computing dans l’économie actuelle et la nécessité d’offrir des solutions respectueuses aux entreprises européennes, dont beaucoup choisissent encore d’adopter les clouds américains. Le CEO Michel Paulin a ajouté : « Aujourd’hui nous nous positionnons comme un acteur européen qui se conforme à ses lois et valeurs. Dans le top 10 mondial, nous sommes malheureusement les seuls européens. »

OVHcloud possède 38 centres de données répartis sur 17 sites dans 9 pays

Le groupe souhaite cibler les entreprises et acteurs du secteur public soucieux de protéger leurs services et données contre les lois extraterritoriales

Ouverture d’un troisième datacenter certifié SecNumCloud et extension de la certification à leurs offres IaaS et PaaS

OVHcloud a annoncé l’ouverture en décembre prochain d’un troisième centre de données certifié SecNumCloud à Gravelines, au nord de la France. Le groupe prévoit également d’étendre cette certification à ses offres IaaS (Infrastructure as a service) et PaaS (Platform as a service), en commençant par les solutions PaaS dans le domaine du cloud public, comme Kubernetes, les bases de données, la plateforme de données et les dernières solutions d’intelligence artificielle.

Les 40 produits du portefeuille Cloud Public d’OVHcloud seront proposés pour la certification

Michel Paulin indique que l’objectif est de voir ces 40 produits proposés pour la certification, afin de répondre aux besoins des entreprises et organisations soucieuses de la protection de leurs services et données. Le CTO Thierry Souche ajoute que l’équipe d’ingénieurs travaillant sur 8 domaines différents, dont l’intelligence artificielle, le big data ou encore la sécurité, permet à OVHcloud de couvrir quasiment tous les cas d’utilisation avec ses 40 produits.

Solutions innovantes dans le domaine de l’intelligence artificielle et du big data

En matière d’intelligence artificielle, OVHcloud entend répondre à la demande des clients qui veulent disposer d’outils clé-en-main sans avoir à gérer toute la partie amont. Pour cela, le groupe a dévoilé AI App Builder, une solution permettant aux clients d’injecter leurs propres jeux de données dans des modèles fondamentaux hébergés dans un environnement cloud sécurisé.

Parallèlement, OVHcloud a également présenté la solution AI Endpoints, qui facilite l’accès à des modèles d’intelligence artificielle génériques et haute performance via des points d’accès. Ces développements visent à rendre l’IA accessible sans besoin de compétences spécifiques pour les clients.

Gérer et analyser ses données facilement grâce à Data Platform

Enfin, OVHcloud a mis en avant sa solution Data Platform, actuellement en version preview. Il s’agit d’une plateforme complète de gestion des données en mode low-code, destinée notamment aux petites et moyennes entreprises qui rencontrent des difficultés pour démocratiser le traitement des données faute de compétences adéquates.

La plateforme dispose d’environ 50 connecteurs permettant de collecter, stocker, structurer, analyser et visualiser des données

Les utilisateurs ont accès à une interface simplifiée et intuitive pour gérer efficacement l’ensemble des données de leur entreprise

Une expansion internationale continue

Dégageant désormais plus de la moitié de son chiffre d’affaires hors de France, OVHcloud poursuit son expansion internationale avec des ouvertures de régions à travers le monde. Ainsi, un nouveau site doit être inauguré prochainement à Sydney, sous le nom de SYD3.

Grâce à ces nouveautés et son implantation solide sur le marché européen, OVHcloud entend renforcer sa position face aux acteurs américains et chinois tout en offrant des solutions innovantes et respectueuses pour les entreprises et organisations du continent.